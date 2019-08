Harsche Kritik an Péter Vida

MOZ

Bernau (MOZ) Der Fraktionsvorsitzende der Linken in der Stadtverordnetenversammlung, Dominik Rabe, wirft BVB/Freie Wähler vor, die Arbeitsfähigkeit des Wasser- und Abwasserverbandes Panke/Finow behindert zu haben. In Reaktion auf die Verbandsausschusssitzung vor einer Woche übte Rabe insbesondere deutliche Kritik an dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Péter Vida. Dessen Verhalten in der Sitzung am 24. Juli sei "unangebracht und ungerechtfertigt" gewesen. "Sein Benehmen ist eines Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung nicht würdig", heißt es in der von den Linken verbreiteten Presseerklärung wörtlich.

Er warne ausdrücklich davor, die Arbeit des Verbandsausschusses durch weitere geplante Eklats erneut zu torpedieren, so Rabe weiter. "Kann der Verbandsausschuss nicht arbeiten, können wichtige Investitionen nicht getätigt werden. Der Vorstand muss arbeiten, so wie es der Wirtschaftsplan vorsieht."