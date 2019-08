Warnung vor Rehen im Liebesrausch

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Jetzt heißt es als Verkehrsteilnehmer wieder, besonders aufzupassen. Denn das sonst so scheue und vorsichtige Rehwild ist auf Partnersuche. Im Juli begann in den Wiesen, Feldern und Wäldern die Paarungszeit, auch Blattzeit genannt. Das bedeutet, dass die Rehe jetzt auch tagsüber sehr aktiv sind und während des Liebesspiel orientierungslos reagieren und unvermittelt auf der Straße auftauchen können. "Es besteht Gefahr für Verkehrsteilnehmer", sagt Jens-Uwe Schade, Sprecher des Umweltministeriums mit.

982 Unfälle

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr in Oberhavel 982 Wildunfälle. Damit gehen 15,7 Prozent aller Verkehrsunfälle auf Begegnungen mit Wild zurück. Viel häufiger krachte es in Ostprignitz-Ruppin (1 001 Unfälle, 28 Prozent). In der ländlich geprägten Prignitz gingen im vergangenen Jahr sogar 39,5 Prozent aller Unfälle auf die Kappe von Wild. Insgesamt war damit, rein statistisch gesehen, im Bereich der Polizeidirektion Nord jeder vierte Unfall ein Zusammenstoß mit Wild (3 194). Dabei blieb es nicht nur bei Sachschaden. Es gab 36 Verletzte.

Nicht nur abends Wildwechsel

Aktuell müssen Verkehrsteilnehmer mit Wildwechseln nicht nur während der Morgen- und Abendstunden rechnen, sondern am ganzen Tag. "Dabei folgt nach einem ersten Reh oft ein zweites, oder drittes Tier", so Uwe Schade. Kraftfahrer sollten jetzt die Verkehrszeichen "Achtung Wildwechsel" besonders beachten, rät das Potsdamer Ministerium. Die Fahrgeschwindigkeit sollte stets darauf ausgerichtet sein, kurzfristig bremsen zu müssen.