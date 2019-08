Jury bewertet Gesellenstücke

Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Das selbstgebaute Sideboard aus massivem Eichenholz von Nico Sylvester wurde am Mittwoch genauestens unter die Lupe genommen. Tischlermeister Steffen Schoppe (Bad Saarow), Beate Onischke, Fachlehrerin für Bauholz und Tischlermeister Stefan Seidel (Petershagen) nahmen in den Werkstätten des FAWZ die praktische Prüfung für vier angehende Tischler ab.

100 Stunden hat der Lehrling in zweieinhalb Wochen an dem Möbelstück gebaut und wird es im Anschluss mit nach Hause nehmen, sagt der 21-Jährige: "Ich brauche noch etwas, um mein Zimmer einzurichten." Dass er seine Gesellenprüfung wie die anderen drei jungen Männer erfolgreich bestanden hat, ist besonders hervorzuheben: Der ehemalige Förderschüler schaffte trotz Lernschwäche den Aufstieg zur Tischlerlehre. Mit Unterstützung der Gemeinnützigen Gesellschaft für regionale Sozialentwicklung (GGS) war die Ausbildung in Nicos Traumberuf überhaupt möglich geworden. "Nico holte aus eigenem Antrieb seinen Hauptschulabschluss nach und zeigte gesteigerten Ehrgeiz", sagt sein Ausbilder Steffen Schoppe stolz: "Das finde ich toll."