Wieder starke Gewitter - Feuerwehr rückt zu zahlreichen Einsätzen aus

Berlin/Potsdam (dpa) Starke Regenfälle haben der Berliner Feuerwehr am Mittwochabend schwer zu schaffen gemacht. Insgesamt habe es 116 wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochabend.

Keller liefen voll und Bäume kippten um. Für etwa anderthalb Stunden rief die Feuerwehr vorsorglich den Ausnahmezustand aus. Ausnahmezustand bedeutet, dass Einsätze je nach Wichtigkeit bearbeitet werden und nicht nach der Zeit des eingehenden Notrufes. Dabei war die Feuerwehr auch selbst von den Regenfällen betroffen.

Im Ortsteil Wilhelmsruh habe es bei der Freiwilligen Feuerwehr selbst einen Wasserschaden gegeben, sagte der Sprecher. Sie sei deshalb außer Dienst gewesen. Der Norden von Berlin sei deutlich stärker betroffen gewesen als der Süden. Neben der Berufsfeuerwehr seien mehrere freiwillige Feuerwehren im Einsatz gewesen. Am späten Abend war die Feuerwehr noch dabei, die Notfälle abzuarbeiten.

Und auch in Brandenburg sorgte das Unwetter für Überschwemmungen. So war der Bereich um den Bahnhof Bernau völlig geflutet. Autofahrer konnten nicht zu ihren Fahrzeugen.

Wegen eines umgestürzten Baums hatte sich am Mittwochabend zudem auch der Besuch von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Treuenbrietzen verzögert. Bei ihrer Fahrt in einem Feuerwehrauto durch den Wald fiel der Baum auf den Weg. Der Wagen mit der Ministerin steckte kurzzeitig fest und musste bei heftigem Regen rückwärts fahren. Klöckner besuchte am Mittwoch den Wald in Potsdam-Mittelmark. Dort hatte es im Vorjahr auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt. Drei umliegende Dörfer wurden evakuiert.

Bereits am Montagabend musste die Berliner Feuerwehr wegen eines Unwetters zu einer Vielzahl von Einsätzen ausrücken.