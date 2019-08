Theater um die Teufelsbrücke

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Der Traum von der Verlobungsbrücke, er ist geplatzt. Keine Fontanebrücke. Keine romantischen Schwelgereien. Der Mythos Teufelsbrücke am Finowkanal scheint entzaubert. Aber so ein bisschen Nostalgie darf sein. Erst recht, da das Team um Hartmut Ginnow-Merkert vom Verein "Unser Finowkanal" Teil des Theaterprojektes "Von Wegen – Auf der Suche nach Fontanes Brandenburg" sein darf. Samt Teufelsbrücke. Das rostende Denkmal in Finow ist eine von mehreren Stationen auf der Rundreise des Theaterkollektivs "Fritzahoi", die durch Bad Freienwalde und Eberswalde führt. Am Freitag ist Premiere.

Im Rahmen der Vorstellungen werden Hartmut Ginnow-Merkert und seine Mitstreiter an der Teufelsbrücke eine Tafel enthüllen. Der Text ist gewissermaßen der Versuch, sich der Wahrheit zu nähern und zugleich einen Hauch von Romantik zu bewahren: "Diese Treidelbrücke aus dem 19. Jahrhundert war einst Bestandteil der Weidendammer Brücke zu Berlin, auf der sich im Dezember 1845 Theodor Fontane und Emilie Rouanet-Kummer die Ehe versprachen".

Geschichtskrimi veröffentlicht

Ginnow-Merkert und Co. wissen nämlich inzwischen, dass sich Fontane und seine Liebste nicht auf jenen Brettern, die längst verschwunden sind, verlobt haben. Gar nicht verlobt haben können. Dafür ist das heute als Teufelsbrücke bekannte Bauwerk zu jung. Aktuellen Recherchen zufolge handelt es sich bei dem Finower Übergang um eine der seitlichen Gehwegbrücken, die der alten Weidendammer Brücke in Berlin um 1880 aus Kapazitätsgründen hinzugefügt wurden. Eine Diskussion auf Facebook habe das Konstrukt aus Legenden faktisch zum Einsturz gebracht, erzählt Ginnow-Merkert am Rande einer Probe. Die Finower Brücke, so ein entscheidender Hinweis, bestehe nicht, wie bislang angenommen, aus Gusseisen, sondern aus genieteten Walzblechprofilen. Eine Walzprägung verweise auf den Hersteller "Union Horst" im Ruhrgebiet. Allenfalls könnten die vier Auflager vom Original stammen.

Trotz der für den Verein schmerzlichen Erkenntnisse sind Ginnow-Merkert und Kollegen überzeugt: "Die Brücke verdient unsere Aufmerksamkeit, sollte vor weiterem Verfall bewahrt und dem Finowkanal erhalten bleiben." Deshalb haben sie die aktuellen Rechercheergebnisse in einem kleinen Heft mit dem Titel "Mythos Teufelsbrücke – Ein Geschichtskrimi aus Eberswalde" publiziert. Die Teufelsbrücke, so unterstreicht Ginnow-Merkert, sei das "Portal zur Industriekultur im Finowtal". Umso mehr freut sich der Verein, Teil des Theaterprojektes "Von Wegen – Auf der Suche nach Fontanes Brandenburg" zu sein und gewissermaßen als Statisten mitwirken zu dürfen. Nach der Station Villa Hirsch erreiche die Crew jeweils gegen 19 Uhr den Finowkanal, weiß der Vereinsvorsitzende.

Leitmotiv Heimat und Mobilität

Intention des mobilen Theaterstückes sei es, Fontanes Ideen von Heimat und Mobilität nachzuspüren, beschreibt Regisseurin Sina Schmidt das Leitmotiv. Das Publikum bewege sich deshalb in der Inszenierung mit (in einem Oldtimerbus), erkunde reale sowie fiktive Orte und erforsche so gleichsam den Wandel im ländlichen Brandenburg. Dies natürlich auf der Grundlage der "Wanderungen durch die Mark Brandenburg". Neben Texten des märkischen Dichterfürsten kämen aber auch zeitgenössische Texte zum Einsatz. Ebenso wie die Aufführung von verschiedenen künstlerischen Elementen lebe. In der Villa Hirsch in der Messingwerksiedlung etwa gebe es Rauminstallationen und Live-Musik. Dankenswerterweise haben alle Eigentümer die Schauplätze kostenfrei für das Projekt zur Verfügung gestellt, betont Schmidt, die mit ihrem Team seit anderthalb Jahren in Sachen Fontane 200 unterwegs ist. Und nun der Premiere mit Spannung entgegensieht.

Weitere Infos:www.fritzahoi.de