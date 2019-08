René Wernitz

Rathenow/Parey Der Nachthimmel mit seinen Sternen und Planeten fasziniert die Menschen schon immer. Durch Teleskope können Interessierte genauer hinsehen. Doch wo sind die nächstgelegenen Teleskope? Sie befinden sich im "Sternenblick" in Parey.

Auf dem Hof der Naturparkverwaltung wird an zuvor angekündigten Tagen schweres Gerät aufgebaut. Über Termine wird auf www.sternenpark-westhavelland.de informiert. Allerdings wird im August keine Himmelsbeobachtung im "Sternenblick" angeboten. Doch können sich Sternengucker auf den nächsten Westhavelländer Astrotreff (WHAT) freuen. Dieser vereint Ende des Monats wieder Hobby- und Profiastronomen am wohl dunkelsten Ort der Region, in Gülpe. Das Dorf befindet sich in der Kernzone des Sternenparks Westhavelland, wo es nachts besonders dunkel ist. Die Himmelskörper sind dadurch sehr gut sichtbar.

Der interessierten Öffentlichkeit wird am 31. August, ein Samstag, ab 16.00 Uhr die Möglichkeit eingeräumt, das Treffen auf dem Sportplatz zu besuchen. Es gibt zunächst Vorträge. Ist es endlich dunkel, geht es an die privaten Teleskope der WHAT-Teilnehmer. Mit dabei ist definitiv Thomas Becker. Der Astrofreund in Diensten des Sternenparks steht übrigens mit dem Optikpark in Rathenow in Verbindung. Die gemeinsame Idee: nächtliche Führungen zum Brachymedialfernrohr, das ansonsten ungenutzt im Park steht. Wird es endlich einer Nutzung zugeführt, hält Astronomie auch dort Einzug. Das Brachymedialfernrohr wurde von 1949 bis 1953 vom Rathenower Ingenieur Edwin Rolf gebaut, ist voll funktionstüchtig und steht seit zehn Jahren im Optikpark.