Wohngemeinschaft für Senioren in Netzeband geplant

Ulrike Gawande

Netzeband (MOZ) Selbst noch viele Jahre von einem möglichen Ruhestand entfernt, stellte Philipp Isert, einer der Geschäftsführer des Pflegedienstunternehmens "Mensch und mehr" auf der Gemeindevertretersitzung in Netzeband seine Idee für die Gemeinde vor: Auf einem 4 180 Quadratmeter großen Grundstück direkt in der Dorfmitte, zwischen Alter Schule und Feuerwehr, will Isert zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften (WG) mit Plätzen für 24 Senioren schaffen.

Unterstützung für seine Idee bekommt er vom Amt Temnitz. Bei Amtsdirektor Thomas Kresse stieß Isert auf offene Ohren. "Viele Menschen, die über Pflege nachdenken haben ein Interesse, dort zu bleiben, wo sie ihr Leben verbracht haben", sagte er. Gemeinsam habe man sich eine Karte des Amtes genommen und in Netzeband fand sich das einzige, geeignete gemeindeeigene Grundstück. Das will Philipp Isert nun erwerben und dann teilen. 1 065 Quadratmeter sollen der Feuerwehr bleiben. Da "Mensch und mehr" nicht nach Paragraf 34 bauen darf, hofft das Unternehmen nun auf die Zustimmung der Gemeindevertreter für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Geplant ist ein einstöckiger Bau in L-Form, so der Unternehmer, der bereits ambulante Pflegedienste in Neuruppin, Oberhavel und im Landkreis Oderspree sowie eine ähnliche Senioren-WG in Woltersdorf betreibt. Zusammenarbeiten wolle man für den Bau mit Jörg Lewin vom Plankontor Neuruppin. Anfang 2021 soll mit dem Bau begonnen und 2022 die Einweihung gefeiert werden.

Doch was unterscheidet eine Senioren-WG von der stationären Pflege? Es sei keine Massenabfertigung, betont Jacqueline Lange, die im Unternehmen für den Bereich Pflege zuständig ist. Die Betreuung sei individuell und die Bewohner sowie deren Angehörige werden in die Entscheidungsprozesse einbezogen, so Lange. Die WGs als betreute Wohnform im Alter – jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer – seien aktuell sehr gefragt, berichtet Philipp Isert. "Die Menschen werden auf dem Dorf alt und sind dann gezwungen, für den Lebensabend wegzuziehen." Weil es im ländlichen Raum wenig Angebote zur Betreuung von Senioren gebe. Das soll sich in Netzeband nun ändern. Geplant seien zwei Wohngruppen á 12 Personen, eine davon für Menschen mit Demenz. Aufnahmebedingung ist mindestens die Pflegestufe zwei. Ein ambulanter Pflegedienst übernimmt die 24-Stunden-Pflege, bei der es auch Bezugspfleger geben soll. Isert: "Das hat sich bewährt!"