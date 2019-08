Neue Gottesdienst-Zeiten

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ab Sonntag beginnen im Evangelischen Pfarrsprengel um Erkner, das von Rüdersdorf bis Spreenhagen reicht, die Gottesdienste zu neuen Zeiten. Um 9.30 Uhr fängt die Messe in Grünheide, Spreenhagen und Neu Zittau/Gosen/Wernsdorf an; in diesen drei wechselt der Gottesdienst von Woche zu Woche reihum den Ort. In Rüdersdorf, Kagel, Erkner und Woltersdorf beginnen die Sonntagsgottesdienste jetzt um 11 Uhr.

Damit wollen die Kirchengemeinden einerseits die Versorgung mit Gottesdiensten sicherstellen, andererseits die Pfarrer – das sind Carsten Schwarz in Erkner, Steffen Madloch in Grünheide, Jens Mruczek in Rüdersdorf und Matthias Trodler in Woltersdorf – sowie die Lektoren entlasten, die die Gottesdienste abhalten. Für Erkner bedeutet das die Abkehr vom 10-Uhr-Gottesdienst, für mehrere kleinere Gemeinden vom Beginn um 14 Uhr. "Die perfekte Zeit findet man nie", sagt Erkners Pfarrer Carsten Schwarz. Mit der neuen Abfolge sei es möglich, zwei Gottesdienste nacheinander abzuhalten, ohne dass der gesamte Tag in Anspruch genommen werde.

Schwarz hat in jüngster Zeit beobachtet, dass zunehmend auch Protestanten aus anderen Gemeinden in den Gottesdienst nach Erkner kommen; der Pfarrsprengel, liest er daraus ab, beginne zusammenzuwachsen.

Abweichungen von diesen Zeiten sollen immer möglich sein, zum Beispiel bei besonderen Formaten. So ist am 25. August ein musikalischer Gottesdienst mit dem Kenia-Projekt für 17 Uhr in Erkner geplant.