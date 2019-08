MOZ

Bernau (MOZ) Durch den Starkregen gestern Abend wurden auch Keller von Verwaltungsgebäuden geflutet. Dadurch kam es zu technischen Problemen.

In deren Folge müssen heute die Ämter im Stadtgärtnerhaus, in der Zepernicker Chaussee 45 (unter anderem Einwohnermeldeamt, Standesamt, Ordnungsamt), in der Bürgermeisterstraße 5 (Hochbauamt) sowie in derBreitscheidstraße 46 (Finanzen und Gebäudemanagement) und die Stadtbibliothek für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist unterbrochen.

Ebenfalls geschlossen bleibt heute wegen Überflutung die Plansche.