Wahlkampf in der Wohlfühlzone

Marco Marschall

Buckow (MOZ) Es groovt in der Hofscheune des Vereins Bildungseinrichtung Buckow. Dafür sorgt das Rufus Temple Orchestra mit seinen drei Musikern an Trompete, Banjo und Kontrabass. Ministerpräsident Dietmar Woidke schwingt, offenbar vom Rhythmus gepackt, kurz mit dem Arm und bewegt sich an den Stehtisch, an dem bereits Hardy Lux auf ihn wartet. Der 48-jährige Eberswalder ist es, um den es an diesem Abend gehen soll. Lux ist bei der Landtagswahl am 1. September Direktkandidat der SPD im Wahlkreis 13, der Eberswalde, Schorfheide und Joachimsthal umfasst. Sein Vorgänger, Barnims heutiger Landrat Daniel Kurth, hatte vor fünf Jahren das Direktmandat für die Sozialdemokraten erringen können. Damals kam die SPD auf knapp 32 Prozent, die AfD auf 12. Die Zeiten haben sich geändert. In aktuellen Prognosen liegt die AfD mit 21 Prozent vor allen anderen. Auch die Grünen haben zugelegt, sind von 6 Prozent auf 15 geklettert. Die Ergebnisse stammen aus der jüngsten Civey-Befragung für Tagesspiegel und Spiegel Online. Die SPD kommt dort auf 17 Prozent, ähnlich wie CDU und Die Linke.

Überzeugungsarbeit soll deshalb am Dienstagabend in Buckow geleistet werden. Hardy Lux freut sich über einen vollen Saal. Er habe Bedenken gehabt, ob so viele zur Veranstaltung raus aufs Land kommen. Unterstützung erhält der Erlebnispädagoge nicht nur vom Ministerpräsidenten sondern auch von Stefan Zierke, Staatssekretär im Familienministerium und Gesichtern der SPD-Kommunalpolitik. Auch der Koalitionspartner ist gekommen. Die Linken-Kandidatin zur Bürgermeisterwahl in Schorfheide Katharina Slanina etwa oder Barnims DGB-Vorsitzender Ralf Kaiser, der schon für die Linke kandidierte. Ein wohlwollendes Publikum für Lux und Woidke. Zumal die meisten anderen Besucher ihr Kreuz mental schon bei der SPD oder der Linken gemacht haben. Das wird in späteren Gesprächen deutlich.

Frust, Verunsicherung, Ängste

Gesundheitsversorgung, Pflege, bezahlbarer Wohnraum, mehr Personal an Kitas und Schulen, die Verkehrsanbindung nach Berlin – das sind zentrale Themen für Landtagskandidat Hardy Lux. Außerdem Klimaschutz. CSU-Chef Markus Söder sei nicht der neue "Obergrüne". Auch die Sozialdemokraten, gesteht Lux ein, hätten nicht alles richtig gemacht. Allerdings ist er sich mit Dietmar Woidke einig, dass Brandenburgs Kurs stimmt.

Trotzdem, so berichtet der Ministerpräsident als er das Mikrofon von Hardy Lux übernimmt, begegnen ihm in Gesprächen Frust, Verunsicherung und Ängste der Menschen. Indiz für die richtige Richtung aber sei beispielsweise die Arbeitslosenquote von nur noch 5,8 Prozent im Brandenburger Durchschnitt. Der Betreuungsschlüssel in den Kitas sei verbessert, Lehrer eingestellt, 85 Millionen Euro in Schulen und Kitas investiert worden und das Medizinstipendium für alle angehenden Ärzte, die nach dem Studium für fünf Jahre auf dem Land arbeiten, laufe gut an.

Was nicht so gut läuft, schiebt Woidke auf die Bundesebene und die Verantwortlichen auf Seiten des dortigen Koalitionspartners. Die Pflegereform beispielsweise, an der der "Herr Gesundheitsminister" – Jens Spahn (CDU) – arbeiten müsse. Der Mindestlohn in der Branche liege bei 10,50 Euro in Brandenburg. "Das kann so nicht bleiben", sagt Woidke. Bei einer Anhebung aber müssten die Beiträge der Betroffenen gedeckelt sein. Auch die Angleichung der Ost-Renten auf Westniveau im 30. Jahr nach dem Mauerfall wurde auf Bundesebene verpasst. Die ehemalige Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) habe sich dafür eingesetzt. Den schwarzen Peter sieht Woidke in dieser Frage bei Kanzlerin Angela Merkel.

Seitenhieb auf AfD

Widerspruch aus dem Publikum gibt es nicht, stattdessen sogar Applaus für einige Ausführungen und eine Theatereinlage von Cathy Clift, bekannt aus dem Eberswalder Kanaltheater, die als baldige Rentnerin Renate Buschke vom Leder zieht. Dietmar Woidke erzählt von Erlebnissen mit Regine Hildebrandt, dankt mutigen Ehrenamtlern und berichtet von deren Bekämpfung der großen Waldbrände. Entschieden spricht sich der Ministerpräsident gegen Rechtsextremismus aus. Beim Thema Intoleranz wolle er nicht nur auf die AfD einschlagen. Allerdings wundere ihn schon, dass jemand, der vor ein paar Jahren aus München hierher gezogen ist, nun die Wende vollenden möchte. Offenbar ein Seitenhieb auf ein entsprechendes AfD-Plakat mit dem Slogan "Vollende die Wende" und Brandenburgs AfD-Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz.