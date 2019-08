Eigentümer gesucht

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Bereits am Sonntag, 28. Juli, wurde nach einem Zeugenhinweis ein hochwertiges, recht neu erscheinendes Fahrrad in der Nähe des Falkenhajener Sees von der Polizei sicher gestellt. Das Fahrrad war nicht angeschlossen, sodass sich die Polizisten entschlossen es zur Eigentumssicherung mitzunehmen. Bei dem Rad handelt es sich um ein 28er Damenfahrrad in Silber der Marke KTM. Wer sein Fahrrad wiedererkennt, kann es mit Eigentumsnachweis rund um die Uhr in der Polizeiinspektion Falkensee, Finkenkruger Straße 73, abholen.