Höchste Zahl seit 1990: 1474 neue Lehrer werden eingestellt

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das neue Schuljahr startet in Brandenburg am Montag mit 1474 neu eingestellten Lehrkräften. Das sind 394 mehr als vor einem Jahr und generell ein Einstellungsrekord seit Beginn der 90er Jahre.

Gleichzeitig wächst die Zahl der Seiteneinsteiger auf 456 oder 33,3 Prozent der Neueingestellten. 2018 waren es noch 26,4, das Jahr zuvor rund 21 Prozent. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zeigte sich zufrieden, dass es gelungen ist, so viele Stellen zu besetzen. Das sei in anderen Bundesländern nicht der Fall. Sie betonte, dass es sich meist um hochqualifizierte Absolventen mit Diplom-, Master- oder Magisterabschluss handelt, denen noch das pädagogische Rüstzeug vermittelt werden müsse.

Ernst räumte ein, dass es nicht gelingt, alle Lehrkräfte vor ihrem ersten Schultag drei Monate zu qualifizieren. Deshalb werde man weiter an der berufsbegleitenden pädagogischen Grundqualifizierung von 500 Stunden festhalten. 182 Lehrerstellen wurden für die Qualifizierung der Seiteneinsteiger geschaffen.

Laut der Ministerin wird es vorläufig keine Begrenzung für die Zahl der Seiteneinsteiger an einzelnen Schulen geben. Das sei zwar wünschenswert, aber es müsse in erster Linie darum gehen, den Unterricht an sich abzusichern. In den kommenden Jahren werde es eine der wichtigsten Aufgaben sein, die Zahl der Seiteneinsteiger in den Regionen zu begrenzen, sagte sie.