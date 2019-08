Neuer Temnitzer Kräuterlikör als Werbung für die Region

Siegmar Trenkler

Rohrlack/Neuruppin (MOZ) Aus einer fixen Idee ist innerhalb weniger Monate ein handfestes Produkt geworden, mit dem die Vielfalt des Amts Temnitz auch über dessen Grenzen hinaus bekannt gemacht werden kann: so sieht Amtsdirektor Thomas Kresse den Temnitzer Kräuterlikör, den der Neuruppiner Spirituosenhersteller und -händler Sven Stirnemann in der kommenden Woche auf den Markt bringen wird. Das Besondere an dem Likör ist, dass eine der Zutaten frische Minze vom Sternhof in Rohrlack ist, die Stirnemann nun regelmäßig abnehmen wird. Auch andere Erzeugnisse vom Sternhof, auf dem 17 Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten, bietet Stirnemann in seinem Neuruppiner Geschäft an. "Das sind vor allem Tees. Wir bauen aber noch viel mehr Kräuter an, die in den Biomärkten in Neuruppin, bei uns in Rohrlack und im Onlineshop verkauft werden", sagt Sternhof-Mitarbeiterin Silke Deike.

Dass die Minze eine so wichtige Rolle in dem Likör spielt, hat seinen Grund. "Angefangen hat es bei einem Geburtstag im Mai, bei dem wir zusammensaßen und überlegt haben, was wir mit Zutaten der Region herstellen können", berichtet Stirnemann. Schnell waren sich Kresse und der Spirituosenhersteller einig. "Ich wollte etwas Frisches haben, das nicht mir andere Likören verwechselt werden kann", so Stirnemann. So landete er bei der Minze. "Sie ist so ziemlich die einzige Zutat, die sich wirklich auch frisch verarbeiten lässt." Die nächste Herausforderung war, die richtige Zusammensetzung der Spirituose zu finden. Der Kräuterlikör sollte nicht zu schwach und nicht zu stark sein. Außerdem sollte die Minznote zwar wahrnehmbar sein, aber nicht so dominant sein wie bei einem Pfefferminzlikör.

Mehrere Versuche wurden von einem Destillateurmeister aus Stirnemanns Unternehmen angesetzt, dann kam das Kosten des Ergebnisses. "Wir waren uns schnell einig", so Kresse und Stirnemann. Nun wird in der endgültigen Zusammensetzung ein Mazerat mit einem Volumen zwischen 100 und 200 Litern angesetzt, von dem je nach Bedarf immer wieder neu abgefüllt werden kann.

Gemeinsam mit dem Amt Temnitz wurde als nächster Schritt das Etikett für die Tonflaschen entwickelt, in denen Stirnemann den Likör vertreiben möchte. Dafür sammelte das Amt Vorschläge und suchte den besten davon aus. Sechs wurden eingereicht. Das Sieger-Etikett enthält nicht nur den notwendigen Namen und Herstellerangaben, sondern auch einen aufgedruckten QR-Code. Wird dieser mit dem Smartphone abfotografiert, landen Nutzer ohne Umwege auf der Internetseite des Amtes. "Das Amt kann nicht mit Neuruppin konkurrieren. Dafür sind wir aber ein Vorreiter in regionaler Selbstversorgung, und der Likör ist eine weitere Bereicherung", meint Temnitztals Bürgermeister Michael Mann. Dem stimmt auch Kresse zu. "Vom Temnitzer Freilandschwein über die Ölmühle Katerbow, frische Kräuter bis zu selbst gebackenem Brot gibt es hier inzwischen sehr viel, das auch außerhalb des Amtes verkauft wird", freut sich Kresse über die Produktvielfalt.

Den Likör soll es ab kommender Woche in Stirnemanns Geschäft, aber auch in anderen Läden sowie bei Neuruppiner Gastronomen geben.