Trauer und Anteilnahme nach tragischem Unfalltod von Zehnjährigem

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach dem tragischen Unfall, bei dem am Mittwochnachmittag ein zehn Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen war, sind Trauer und Anteilnahme in Eisenhüttenstadt groß.

Schon am Mittwochabend hatten die ersten Menschen an der Unfallkreuzung Blumentöpfe und Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Am heutigen Donnerstag kommen immer wieder Menschen zu der Unfallstelle, um Blumen niederzulegen und zu trauern. In den sozialen Netzwerken drücken hunderte Menschen der Familie des getöteten Jungen ihr tiefes Mitgefühl aus. Ein Spendenkonto wird gerade eingerichtet, um die Eltern des Jungen bei der Bestattung ihres Kindes zu unterstützen.

Der kleine Radfahrer war am Mittwochnachmittag auf der Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße von einem nach rechts abbiegenden Sattelschlepper erfasst und dabei tödlich verletzt worden. An der Kreuzungsampel haben Radfahrer, Fußgänger und Kraftfahrzeuge zur selben Zeit Grün.