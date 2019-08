In Oberhavel gibt es zu wenig Gewerbeflächen

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Wirtschaft brummt, doch die Flächen für Ansiedlungen von Gewerbe und Industrie sind in Oberhavel rar. In 16 ausgewiesenen Gewerbegebieten von Hennigsdorf über Vehlefanz bis Zehdenick sind sechs Flächen bereits komplett ausgebucht. Die noch verfügbare Flächen haben zusammengerechnet eine Größe von etwas unter einer Million Quadratmetern. Auf knapp fünf Millionen Quadratmetern haben sich Industrie und Gewerbe bereits angesiedelt, um die Steuerkassen der entsprechenden Kommunen zu füllen und für Arbeitsplätze zu sorgen. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt in Oberhavel bei 4,9 Prozent (siehe Text unten).

Gewerbeflächen sind weiterhin eine heiß begehrte Ware. Das bestätigt auch die Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB). Sie verzeichnet eine große Nachfrage. Allein vom Jahresanfang bis Ende Mai 2019 hat die WFBB brandenburgweit 41 Anfragen bearbeitet und dabei insgesamt 139 Areale angeboten. Im Jahr 2018 belief sich die Zahl der Standortanfragen auf 114. Dafür bot die WFBB insgesamt 409 Standorte an.

Industrie besonders interessiert

Und Oberhavel? "Der Landkreis gehört zu den wirtschaftlichen Vorzeige-Landkreisen", sagt WFBB-Teamleiter Alexander Gallrein auf Nachfrage unserer Zeitung. Bis Ende Mai wurden zehn Standorte angeboten und im ganzen vergangenen Jahr gab es Interessenten für 30 Gebiete in Oberhavel. Die WFBB unterstützt Kommunen und Kreise deshalb bei strategisch wichtigen Standortentwicklungen durch ein spezialisiertes Team. "Besonders stark nachgefragt sind Industriestandorte und Büroflächen", sagt Alexander Gallrein. Zwei Drittel der Standortangebote in 2018 bezogen sich auf Industrieflächen. Die kleinste von Investoren in Brandenburg gesuchte Fläche umfasste 500 Quadratmeter, die größte eine Million Quadratmeter. So viel wie die gesamte noch in Oberhavel verfügbare Fläche.

"Verfügbare Gewerbeflächen sind neben Fachkräften die zweite wichtige Voraussetzung für Investitionen", sagte kürzlich WFBB-Geschäftsführer Steffen Kammradt. In Oberhavel sind noch knapp 100 Hektar vorhanden. Den größten Flächenvorrat weist der Gewerbepark Vehlefanz aus. Auf ihm ist noch mehr als die Hälfte der kompletten Oberhavel-Angebots frei: 580 000 Quadratmeter (58 Hektar).

Nichts mehr zu holen ist im Oranienburger Gewerbepark Süd, die 1,3 Millionen Quadratmeter sind komplett besetzt, genauso wie in Velten der Businesspark I, in Hennigsdorf die Gewerbegebiete Nord 1 und Nord 4 sowie das Gebiet Granseer Nordost mit seinen 300 000 Quadratmetern. Im Gransee Gewerbegebiet Südost befindet sich für Investoren die größte zusammenhängende Fläche in ganz Oberhavel: 49 000 Quadratmeter. Auch deshalb rücken die Gebiete jenseits des Berliner Speckgürtels, "die Regionen in der zweiten Reihe zunehmend in den Blickwinkel", sagt Alexander Gallrein. Die Preise liegen im Landkreis Oberhavel laut WFBB-Datenbank bei 2 bis 27 Euro pro Quadratmeter.