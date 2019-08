Ministerin auf Stippvisite

Bärbel Kraemer

Bad Belzig "Ich bin beeindruckt. Vom Haus, vom Garten, von der Anlage. Es ist traumhaft hier", so Familienministerin Susanna Karawanskij (Die Linke) am Mittwoch im Bad Belziger Kinder- und Familienzentrum am Weitzgrunder Weg.

Die Ministerin stattete der Einrichtung einen Kurzbesuch ab. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich das Bodentrampolin in Augenschein genommen, welches mit Hilfe von Lottomitteln des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie angeschafft werden konnte.

Auf die Hüpfprobe musste Karawanskij aufgrund ihres Schuhwerks jedoch verzichten; anders als Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), der den Test wagte und das neue Trampolin für gut befand. "Aus eigenen Mitteln hätten wir das Projekt nicht stemmen können", sagte die Leiterin der Kindertagesstätte, Beatrix Lichter-Spatzier. 4.200 Euro waren erforderlich, um den Traum der Kinder nach einem Trampolin zu verwirklichen.

In dieser Folge war eine große Spendenaktion gestartet worden. Kita und Eltern hatten sich zusammengetan und tüchtig die Werbetrommel gerührt. Am Ende unterstützten nicht nur Eltern, Großeltern und Erzieher das Projekt, sondern auch Bad Belziger Bürger. Nicht zu vergessen die Kita-Kinder, die über den Verkauf von Bastelarbeiten ihren Teil zum Gelingen des Projekts beitrugen. "Ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke", so Lichter-Spatzier rückblickend. Um die dennoch klaffende große Lücke zu schließen, stellte Christine Fritsche, Verwaltungsmitarbeiterin beim Wir e.V., einen Fördermittelantrag beim Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Mit der im vergangenen Herbst zuteil gewordenen Förderung in Höhe von 1.700 Euro aus Lottomitteln war die Finanzierung des Projektes endlich gesichert, sodass die mittlerweile abgeschlossenen Bauarbeiten beginnen konnten. Zwischenzeitlich hat das neue, etwa zwei mal zwei Meter große Trampolin seine Bewährungsprobe bestanden und der Kinderwunsch ist verwirklicht.

Der Rundgang der Ministerin über das 7.000 Quadratmeter große Areal führte vom Spielplatz der Kita-Kinder zum Bereich der Tagesgruppe und wieder zurück in Richtung Haus. Dort befindet sich der Spielplatz der Jüngsten. An einem abgesperrten Bereich wurde noch einmal Halt gemacht.

Beatrix Lichtler-Spazier und Gitta Wiltzer, die Leiterin des Hauses, erzählten, dass der riesige Garten der alten Villa seit der Neueröffnung als Kita in 2011 Stück für Stück und nach Ideen der Kinder gestaltet wurde.

"Auf einem so großen Gelände wird man nie fertig", so Wiltzer weiter. Dann erzählte sie, dass als nächstes auf der abgesperrten Fläche ein Matschplatz für die Jüngsten entstehen soll.

Dank einer weiteren Förderung in Höhe von 1.700 Euro aus Lottomitteln des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie wird auch dieses Vorhaben verwirklicht werden können. "Für solche Projekte sind Lottomittel da", betonte Karawanskij während ihres Kurzbesuches.