Strausberg Die Kriminalpolizei Märkisch-Oderland ermittelt seit dem 18.10.2018 zu einem Diebstahlsdelikt. Die Geschädigte hatte in den Vormittagsstunden eine Bankfiliale in Strausberg aufgesucht und sich am Schalter eine Bargeldauszahlungskarte für eine Abhebung von ihrem Konto aushändigen lassen. Trotz mehrerer Versuche kam es am Automaten zu keiner Auszahlung, so dass die Frau letztlich einer anderen Kundin vorließ.

Diese Kundin verweilte nur wenige Sekunden und verschwand anschließend schnell aus der Bankfiliale. Wie sich auch herausstellte, waren vom Konto der Geschädigten aber Geldbeträge verschwunden und dem Automaten entnommen worden. Es besteht der Verdacht des Diebstahls gegen die Frau, die nach der Geschädigten den Automaten genutzt hatte.

Ihre Angaben können Sie unter der Rufnummer 03341 3300 oder über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de machen.