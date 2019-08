Senftlebens Ziel ist die Staatskanzlei: "Ich will da ’rein!"

dpa

Neuruppin (dpa) Ingo Senftleben lässt keine Chance aus. "Hallo, guten Tag!" ruft er bei seinem Gang durch die Innenstadt von Neuruppin einer Frau zu, die im ersten Stock eines Wohnhauses, gestützt auf ein Kissen, aus dem Fenster schaut.

"Ich bin Ingo Senftleben und toure für die CDU durch Brandenburg." Die Dame lächelt freundlich, Senftleben strahlt zurück. Sechs Wochen lang reist der Spitzenkandidat der CDU vor der Landtagswahl durch alle Regionen, zu Fuß, auf dem Rad, im Kajak oder auch mit einer Draisine. "Bock auf Brandenburg" nennt der 44-Jährige seine Tour - zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane bewusst auf den Spuren des märkischen Dichters.

Senftleben schüttelt bei jeder Gelegenheit Hände und lacht: Etwa mit den Teilnehmern des Landesjugendfeuerwehrlagers in Wusterhausen, bei den Betreibern einer Fischzucht in Zippelsförde, bei einer Audienz mit der Kirschkönigin Christiane Küstner in Werder oder beim Gespräch mit Flüchtlingen bei der Initiative "Willkommen in Falkensee".

Dabei wirkt der Politiker im sportlichen Outfit mit Wanderhose und Funktionsshirt stets wie ein Spitzensportler, der sich auf seinen größten Wettbewerb vorbereitet. Und sammelt Rekorde am laufenden Band. "Wir waren schon auf dem höchsten Berg Brandenburgs, auf der höchsten Förderbrücke, haben den höchsten Kirchturm bestiegen und sind die höchste Skischanze heruntergefahren", verkündet Senftleben stolz. Und im Kletterturm von Neuruppin bezwingt er als Erster seines Teams "Ingo" die acht Meter hohe Kletterwand.

In welcher Disziplin tritt Senftleben an? Es klingt ein wenig nach Stabhochsprung. "Ich will da ’rein, in die Staatskanzlei", betont der 44-Jährige. "Und da sitzt seit 30 Jahren die SPD - deswegen ist die SPD unser Hauptkonkurrent."

Senftleben hat daher schon vor seinem Versuch, nach zehn Jahren in der Opposition ins höchste Staatsamt Brandenburgs zu springen, dem amtierenden Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) jegliche Regierungsfähigkeit abgesprochen. Schon auf einem Parteitag im Mai schloss Senftleben jegliche Regierungszusammenarbeit mit seinem erklärten Widersacher aus. "Woidke steht für eine SPD, die nach 30 Jahren keine Kraft mehr hat und nicht mehr nach vorne denkt", lautet Senftlebens Urteil.

Offen lässt Senftleben durchblicken, dass eine Zusammenarbeit mit den Linken eher seine politische Präferenz wäre. Ein Sakrileg, das Senftleben in seiner eigenen Partei in Erklärungsnöte bringt. Mit den Grünen, deren Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher ihm ganz offen Avancen macht, als Dritte im Regierungsbunde. Mag auch der Linke-Spitzenkandidat Sebastian Walter ihm bei jeder Gelegenheit widersprechen, Senftleben ficht das nicht an: "Meine Lebenshaltung ist nicht, die Gefahr zu sehen", meint der 44-Jährige. "Sondern ich frage mich: "Wo ist die Chance und was können wir erreichen?""

Die Umfragen helfen Senftleben bei der Beantwortung dieser Frage nicht. SPD, AfD und CDU liegen fast gleichauf um 20 Prozent oder etwas darunter, dicht gefolgt von der Linken und den Grünen. Angesichts dieser Konstellation schließt Senftleben eine Koalition mit der SPD trotz seines Verdikts gegen Woidke nicht vollkommen aus. "Wenn die SPD so dramatisch Stimmen verliert, wie das jetzt absehbar ist, wird es in der SPD zwangsläufig zu einer Personaldiskussion kommen", spekuliert Senftleben. Sprich: Ohne Woidke als Ministerpräsident wäre für ihn eine Koalition mit der SPD denkbar.

Doch Senftleben hat im Wahlkampf nicht nur mit den politischen Konkurrenten zu kämpfen - sondern auch mit seiner eigenen Partei. Nicht nur wegen seines Flirts mit der Linken. Der 44-Jährige will als Modernisierer die Vorherrschaft großer Kreisverbände durchbrechen und alle Regionen sowie möglichst gleich viele Männer und Frauen an der Macht beteiligen. Doch seine Kandidatenliste für die Landtagswahl wurde von den Delegierten auf dem entscheidenden Landesparteitag im Juni an den entscheidenden Stellen zerpflückt.

"Das ist mein Anspruch an eine moderne Volkspartei und diese Linie werde ich weiter durchziehen", betont Senftleben dennoch. "Als Volkspartei müssen wir überall im Land präsent sein." Und die "Frauen-Frage" werde in der Bevölkerung inzwischen als wichtig angesehen, "auch was die Lohngerechtigkeit angeht". Aber Senftleben räumt auch ein: "Vielleicht hätte ich dies in der Partei vorher noch deutlicher kommunizieren müssen."

Doch bis Mitte August will er nun zuallererst mit den Bürgern kommunizieren - erst dann endet seine "Bock auf Brandenburg"-Tour im Süden des Landes, wo er selbst auch wohnt. Das Wandern durch die Regionen ist so etwas wie Senftlebens ganz persönliches, politisches Erfolgsrezept: Damit vermisst der gelernte Maurer seinen politischen Raum.

Mit 25 Jahren hatte er 1999 zum ersten Mal das Direktmandat im heimischen Wahlkreis Oberspreewald-Lausitz I geholt und diesen Erfolg noch dreimal wiederholt. Nach dem ersten Sieg zog er als jüngster Abgeordneter ins Parlament. "Und wissen Sie wie ich das erste Direktmandat aller Skepsis zum Trotz geholt habe?", fragt Senftleben. "Ich bin im Wahlkampf durch meinen Wahlkreis gewandert."