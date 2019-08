Tragischer Unfall mit Todesfolge

MOZ

Altlandsberg (MOZ) Der Fahrer eines LKW Volvo fuhr am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr auf die Landstraße 30 in Richtung Altlandsberg und stieß dabei mit einem Motorradfahrer zusammen, der gerade noch stark abbremste. Der Motorradfahrer stürzte und starb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 19 Uhr gesperrt. Die Polizei stellte den Fahrtenschreiber des LKW und das Motorrad sicher. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Der Sachschaden beträgt geschätzte 10 000 Euro.