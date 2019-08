Bürgerpark, Freizeitparadies oder Wohngebiet?

Erhard Herrmann

Brandenburg Das Bundesgartenschaugelände auf dem Brandenburger Packhof ist noch immer eine Brache. Die Gründe dafür hinlänglich bekannt. Die Verantwortlichen der Stadt Brandenburg und die Bürgerinitiative Packhof sind mit ihren gemeinsamen Unterstützern nach einem anfänglichen offenen Schlagabtausch in Sachen Nutzung Packhof - in Lauerstellung gegangen. Anstatt Ideen und Lösungsvorschläge gab es Vorwürfe und Schuldzuweisungen. Für den neutralen Brandenburger mittlerweile ein Possenspiel, an dem viele Interesse, Geduld und Verständnis verlieren. Doch nun kommt wieder Bewegung in die Angelegenheit.

Die Verwaltung rief zu einer Ideensammlung für die Nutzung und Gestaltung des Packhofgeländes auf. Insgesamt sind 47 Vorschläge eingegangen, die im Foyer des Verwaltungsgebäudes in der Klosterstraße 14 bis zum 30. August zu besichtigen sind. "Es sind ausschließlich ernst zu nehmende Pläne und Ideen. Vielen Dank an alle Bürger sowie an alle Fachleute, die unserem Aufruf gefolgt sind. Jetzt geht es darum, Schnittmengen zu finden und eine von der Bürgerschaft akzeptierte Entscheidung herbeizuführen", sagte Oberbürgermeister Steffen Scheller zur Eröffnung.

Eine Vielzahl der Projekte sieht vor, den Naherholungsaspekt zu erhöhen. Vorschläge dazu sind u.a. ein Umweltcamp, ein Park der Sinne, Gesundheits- und Wellnesshaus, ein überdachter Skater Park, den "Garten der vergessenen Arten" oder ein großer Stadtgarten als Ersatz für fehlende Gärten in den Mietwohnungen. Der Förderkreis der Musikschule schlägt zudem ein "Haus der Musik" auf dem Packhofgelände vor.

Zweiter Schwerpunkt ist ein attraktives Wohngebiet mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen. Dabei sollen die Uferzonen grün bleiben und öffentlich genutzt werden. Ralf Krombholz und Jürgen Peters schlagen vor, das Gelände von Kanälen durchfließen zu lassen und gliedern das Gelände in eine dreizeilige Bebauung mit insgesamt 46 Parzellen im "Altstadtformat" (Grundstücksgröße rd. 200 – 300 qm). Der Umfang des Individualverkehrs soll durch ein konsequentes Einbeziehen des ÖPNV und innovativer Mobilitätsangebote z. B. quartierbezogenes Verleihsystem von Autos, Roller und Lastenräder spürbar reduziert werden. Auch Kurier- Paket- und Expressdienste müssen draußen bleiben. Dafür wird am Quartiersrand eine Paketstation errichtet, so ihre Ideen.

Ein Gremium aus Stadtverordneten, Verwaltungsfachleuten, externen Fachleuten und Bürgern wird nun gebildet und soll die eingegangenen Vorschläge bewerten, sowie die grundsätzlichen Entscheidungen zur späteren Nutzung herbeiführen. Das Werkstattverfahren beginnt voraussichtlich im November 2019. Aufgrund der großen Anzahl an Richtlinien und Bauvorschriften sehen Baufachleute und Architektenkammer dieses Werkstattverfahren – mit den sicherlich gut gemeinten Laienvorschlägen – jedoch als den falschen Weg. Ihrer Meinung nach wäre ein Wettbewerbsverfahren nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013) die effektivere Lösung.

Wer als Vertreter der Bürgerschaft am Werkstattverfahren teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bis zum 30. August persönlich oder formlos per E-Mail im Vorzimmer des Fachbereiches Stadtplanung anmelden: Fachbereich Stadtplanung, Klosterstraße 14; Raum A 112; 14770 Brandenburg an der Havel (03381 58 61 01) oder per E-Mail an Stefanie.Bruere(at)stadt-brandenburg.de.