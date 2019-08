Neues leitendes Ärzteduo

Brandenburg Dr. Helgrit Marz-Loose und Dr. Jörn Lange übernehmen ab sofort die medizinische Leitung der VAMED Klinik Hohenstücken. Darauf einigten sich der Verein des neurologischen Rehabilitationszentrums e.V. und die Geschäftsleitung der Klinik. Durch die Doppelspitze stellt sich die Klinik fachlich breiter auf und deckt alle Bereiche der neurologischen Rehabilitationsmedizin vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen ab.

"Wir haben viel vor und sind überglücklich zwei solch erfahrene Ärzte für unser Haus gewonnen zu haben", freut sich Stefanie Günther, Geschäftsführerin der VAMED Klinik Hohenstücken. Beide hätten fachlich viele Überschneidungen und ähnliche Vorstellungen von dem zukünftigen Weg und trotzdem brächten beide eigene Schwerpunkte mit, die der Klinik viele Entwicklungspotenziale eröffneten, so Günther.

Ein solcher Schwerpunkt ist der Ausbau des Querschnittzentrums. Er steht bei Dr. Helgrit Marz-Loose aktuell ganz oben auf der Liste. Seit Juni ist sie die Chefärztin für Neurologie, die neue Position eine Art Rückkehr, denn bevor sie als Chefärztin für Neurologie in die Median Klinik nach Bad Tennstedt wechselte, war sie zehn Jahre Oberärztin und Leitende Oberärztin in der damals neu gegründeten Klinik Hohenstücken. An die Anfänge erinnert sich Marz-Loose noch gut: "Ich habe noch den ersten Patienten vor Augen, einen Monat zuvor kam ich in die Klinik und habe die Ausstattung und Organisation mit begleitet." Schon damals ist die Brandenburgerin jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit gefahren und genieße es, dass wieder tun zu können, wie sie weiter verriet.

Ihre berufliche Laufbahn begann die 55-Jährige in der Physiotherapie, nach vier Jahren als Physiotherapeutin entschied sie sich aber für den Arztberuf und studierte an der Humboldt Universität zu Berlin. Ihren Facharzt für Neurologie machte sie an der Landesklinik Brandenburg. Ein besonderes Anliegen ist ihr die ärztliche Weiterbildung. "Wir sind uns der Verantwortung als eines der wenigen neurologischen Kinder- und Jugendkliniken in Deutschland bewusst, deshalb streben wir die Weiterbildungsermächtigungen für die Neurologie, Pädiatrie und Neuropädiatrie an", betont Marz-Loose. "So können wir jungen Kollegen die Möglichkeit geben, eine abwechslungsreiche und fundierte Ausbildung zu durchlaufen."

Das Thema Weiterbildung ist auch ihrem neuen Kollegen, Dr. Jörn Lange, sehr wichtig. Ab August wird der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Kinderneurologie Chefarzt für Neuropädiatrie in der VAMED Klinik. Der 47-Jährige studierte Medizin an der Philipps Universität Marburg und an der Universität Montpellier (Frankreich), bevor er an der Charité-Universitätsmedizin Berlin seinen Abschluss machte und promovierte. Seine Ausbildung zum Kinderarzt machte er in verschiedenen Berliner Kinderkliniken. Zum Kinderneurologen mit Schwerpunkt Kinderepileptologie wurde er in der Fachklinik Vogtareuth für pädiatrische Neurologie, Neuro-Rehabilitation und Epileptologie ausgebildet. In den letzten Jahren war er Oberarzt für die Kinderepileptologie am Epilepsiezentrum Berlin-Brandenburg. "Faszinierend ist, dass Kinder ‚Kranksein‘ viel dramatischer als Erwachsene erleben, sie können es mit ihrem unbändigen Lebenswillen und unerschütterlichen Optimismus aber viel schneller hinter sich lassen und sich an Veränderungen besser anpassen", sagte Lange. Dieses "Kind sein unter erschwerten Bedingungen" medizinisch zu unterstützen und ärztlich zu begleiten mache ihm sehr viel Spaß. Dabei profitiere er von seiner Weiterbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, die er gerade absolviert.