Auf Diebestour in Alt Ruppin

MOZ

Alt Ruppin Unbekannte waren in der Nacht zu Donnerstag in Alt Ruppin auf Diebestour. Die Täter drangen in eine Bäckerei und in eine Fleischerei an der Wulkower Chaussee ein. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld. Bei einem Kiosk wollten die Diebe die Eingangstür aufhebeln, was aber misslang. Dann versuchten sie – ebenfalls erfolglos – in eine Firma in Richtung Wulkow einbrechen. Der Sachschaden beträgt rund 2 000 Euro. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Kripo sicherte unter anderem Schuhabdruck-Spuren.