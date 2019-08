Mann schubst Frau auf S-Bahnhof in Frohnau

Burkhard Keeve

Frohnau/Birkenwerder (MOZ) Nachdem ein Mann am Dienstag eine 77-jährige Frau beim Aussteigen aus der S-Bahn der Linie S 1 Oranienburg-Wannsee geschubst hat, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr. Da stieß ein Mann, aus derzeit unbekannter Ursache, eine Reisende beim Halt am S-Bahnhof Frohnau von hinten. Die 77-jährige Berlinerin stürzte auf den Bahnsteig und erlitt Verletzungen an der Hand und am Knie.

Andere Fahrgäste eilten ihr zur Hilfe und alarmierten den Notruf. Polizisten nahmen den 61-jährigen deutschen Staatsangehörigen vorläufig fest. Er soll in Birkenwerder zugestiegen und bereits im Zug durch pöbelnde Äußerungen aufgefallen sein.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Gefragt wird: Wer hat am Dienstag, 30. Juli, 12.30 Uhr die Tat am Bahnhof Frohnau beobachtet, beziehungsweise wer kann Angaben zum Verhalten des Täters zuvor in der S 1 machen?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 und unter 030 206229360 entgegen.