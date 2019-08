MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein 23-Jähriger hat am Mittwochabend an einem Imbiss in der Trebuser Straße in Fürstenwalde randaliert. Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und schritten ein.

Bei der Festnahme verletzte der Iraner die Beamten. Ermittlungen ergaben, dass der Randalierer zuvor einen 20-jährigen Syrer in der gleichen Straße attackiert und leicht verletzt hatte.

Gegen den Festgenommenen wird nun ermittelt. Auch der Syrer wurde bereits wegen Körperverletzungsdelikten gesucht und entging dem Haftantritt durch Zahlung einer Geldstrafe.