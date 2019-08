MOZ

Spreenhagen (MOZ) Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 36 bei Spreenhagen gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der 28-Jährige war von Markgrafpieske in Richtung Fürstenwalde unterwegs gewesen, meldete die Polizei. Aus ungeklärter Ursache kam der Mann mit seiner Suzuki in einer Kurve ins Rutschen und landete links im Straßengraben. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.