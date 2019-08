Land unter in Rheinsberg

MOZ

Ostprignitz-Ruppin Der Starkregen hat am Mittwochabend vor allem in Rheinsberg für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Die anderen Kommunen im Kreis blieben verschont.

Wie Rheinsbergs Stadtbrandmeister Fred Kubal sagte, musste die Feuerwehr in der Prinzenstadt 22-mal ausrücken, um Wasser aus Kellern zu pumpen. Betroffen waren vor allem die KKW-Siedlung und das Wohngebiet Am Stadion. Die Ehrenamtler mussten in die Joliot-Curie-Straße, die Dubnastraße, den Kiefernweg und die Paulshorster Straße ausrücken. Unter anderem standen auch die Allendeschule und die Kantine der Musikakademie unter Wasser. Zahlreiche Gullys liefen über. "Ich habe die Schlossstraße nicht erkannt. Das Wasser stand 20 Zentimeter hoch. Das habe ich so noch nicht erlebt", so Kubal. Auch der Gully auf der Rhinstraße lief über. An der Straße in Richtung Linow war zudem ein Ast auf die Fahrbahn gefallen. Die Feuerwehr war von 21 bis 2 Uhr im Dauereinsatz. Um der Lage Herr zu werden, mussten zusätzliche Löschzüge aus Zerlang, Luhme, Zechlinerhütte, Dierberg und Heinrichsdorf angefordert werden. Insgesamt waren 63 Kräfte im Einsatz.

Die Feuerwehren in Neuruppin, Fehrbellin sowie den Ämtern Temnitz und Lindow kamen am Mittwochabend glimpflich davon: Die Temnitzer hatten laut Kämmerin Kerstin Dames nicht einen einzigen Einsatz. "Wir sind verschont geblieben", sagte sie. Gleiches gilt für die Brandbekämpfer im Lindower Amtsbereich, wie Wehrführer Enrico Herwy bestätigte. Auch in der Gemeinde Fehrbellin blieb laut Ordnungsamtsleiter Peter Wolski diesmal alles ruhig. Vor zwei Jahren hatte es dort derart starke Niederschläge gegeben, dass viele Flächen und Keller geflutet wurden. "Wir sind froh, wenn es uns mal nicht erwischt", so Wolski.

Die Neuruppiner mussten zweimal ausrücken: In einem Keller an der Alt Ruppiner Friedrich-Engels-Straße stand das Wasser. Außerdem hatte der Blitz in die Ladestation einen Rasenmäh-Roboters in Gühlen-Glienicke eingeschlagen.