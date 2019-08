Für Artenvielfalt am Bus unterschreiben

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Charlotte und Friedhold Ullmann waren am Donnerstag extra zum Postplatz spaziert, um am Omnibus für direkte Demokratie die brandenburgische Volksinitiative für Artenvielfalt zu unterschreiben. Dabei beließ es Charlotte Ullmann nicht. "Sie können hier auch gern unterschreiben. Sie sind doch auch für die Natur", rief sie einem Mann zu. Und hatte damit Erfolg.

Solche Besucher sind Lilith Gauss und Werner Küppers die liebsten. Beide sind mit zwei weiteren Helfern in diesen Wochen in Brandenburg unterwegs, um für die Volksinitiative zu werben. So helfen sie, die nötigen 20 000 Unterschriften zu sammeln, damit das Land die Ziele der Volksinitiative in Gesetzesform gießt. Sollte das nicht der Fall sein, könnte das Anliegen die nächste Stufe, nämlich ein Volksbegehren, nehmen. Unter anderem geht es darum, den Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten zu verbieten, Blühstreifen an Gewässerrändern und Feldern zu säen und die Öko-Landwirtschaft stärker zu unterstützen.

Der Omnibus für direkte Demokratie wirbt für solche Volksinitiativen, weil sie dem eigenen Anliegen nach mehr Mitbestimmung durch die Wähler entsprechen. Küppers, der sich als Kapitän des Busses bezeichnet, ist seit 19 Jahren mit dem Fahrzeug unterwegs, um dafür zu werben, dass auch auf Bundesebene Volksabstimmungen eingeführt werden. Außerdem gehe es darum, Hürden abzubauen, die in seinen Augen die direkte Demokratie behindern. So müssen bei einem Volksbegehren auch die Brandenburger zur nächsten kommunalen Verwaltung fahren, wenn sie unterschreiben wollen. In anderen Bundesländern sind dafür Straßensammlungen erlaubt.

Lilith Gauss hat gerade ihr Abi-tur abgelegt und nutzt die Zeit, um sich für die Ziele des Omnibusses einzusetzen. Noch heute kann bis 18 Uhr auf dem Postplatz für die Volksinitiative unterschrieben werden.