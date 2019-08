Trauer und Anteilnahme nach tragischem Unfalltod

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Kind zu verlieren – das ist das Allerschlimmste. Das bringt das ganze Leben durcheinander, alles wird auf den Kopf gestellt." Ute Löser laufen die Tränen, als sie am Donnerstagvormittag an der Unfallstelle steht. Auch ihre Kolleginnen Annett Petzold, Chris­tiane Riegel und Sandra Linstädt haben Tränen in den Augen. Sie sind hierhergekommen, um dem Jungen, der am Vortag hier ums Leben gekommen ist, einen letzten Gruß zu erweisen. Einem Jungen, dessen Mutter ihre Arbeitskollegin ist. "Wir sind alle tief betroffen", sagt Annett Petzold, nachdem sie weiße Rosen der Trauer abgelegt haben, "und wir wünschen der Mutter ganz, ganz viel Kraft – wir werden sie unterstützen, so gut wir können."

Kinder legen Teddybären ab

Trauer und Anteilnahme bestimmen an diesem Donnerstag das Leben in Eisenhüttenstadt. Schon am Abend nach dem furchtbaren Unfall sind Menschen zur Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße gekommen, um Blumen niederzulegen. Um Kerzen anzuzünden oder Blumentöpfe aufzustellen. Menschen, die das Bedürfnis haben, ihrer Trauer und ihrem Mitgefühl Ausdruck zu verleihen. Den ganzen Tag über machen am Donnerstag Trauernde Halt am Ort des tragischen Unglücks. Manche halten ein paar Minuten inne, andere legen Blumen nieder und gehen schnell wieder – zu groß sind die Emotio­nen, die sie angesichts des Unfassbaren überkommen.

Viele Kinder sind am Donnerstag dabei. Ehemalige Mitschüler, Fußballspieler aus dem gemeinsamen Verein oder Mädchen und Jungen, die den Verstorbenen überhaupt nicht kannten. Sie bringen ihre Lieblingsteddybären mit, einen roten Plüschdrachen oder legen einfach eine Blume ab.

Andere Menschen stellen kleine Kreuze auf, Engel aus Keramik und noch mehr Kerzen. Auch Lisa Höhn kommt am Nachmittag zu der Kreuzung. "Als ich das von dem Unfall heute gehört habe, da habe ich Angst bekommen um meinen Bruder", erzählt die 13-Jährige, "der ist auch oft mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs." Ihre Mutter Silvana Höhn – gemeinsam haben sie eben einen Teddybären abgelegt – will an so etwas gar nicht denken. "Ich finde das alles ganz, ganz furchtbar", sagt sie. "Ich habe selbst fünf Kinder. Ein Sohn ist fast im selben Alter wie der Junge, und ich will mir gar nicht vorstellen, dass ihm das passieren könnte."

Spendenaktion wird vorbereitet

Auch in den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß. Hunderte Kommentatoren geben ihrer Bestürzung Ausdruck, wünschen der Familie des Jungen Kraft. Die Administratoren der Facebookgruppe "Eisenhüttenstadt und Umgebung" bereiten eine Spendenaktion vor, um die Eltern bei der Ausrichtung der Bestattung ihres Kindes zu unterstützen. Der FSV Dynamo hat wegen des Todes des Jungen das für Donnerstag angesetzte Testspiel des U14/U15-Nachwuchses gegen Victoria Seelow abgesagt.

Der Junge war am Mittwoch mit dem Fahrrad auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in der Oderlandstraße unterwegs. Als er bei Grün geradeaus über die Beeskower Straße hinweg fuhr, wurde er von der Zugmaschine eines nach rechts abbiegenden Sattelschleppers, der ebenfalls Grün hatte, erfasst. Der Vater des Jungen war bei dem Unfall dabei.