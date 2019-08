Im Bus auf dem Weg zum Unterricht

Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Pünktlich zum Schuljahresbeginn überschlagen sich die Meldungen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) verkündet für heute die Einführung des kostenfreien Schülertickets – allerdings lediglich im Tarifbereich AB. Was bedeutet: Schüler im Randberliner Bereich wie die in Panketal sind davon ausgenommen. Sie benötigen Tarifbereich ABC.

Der Kreistag Barnim hatte zwar noch vor der Kommunalwahl die Kreisverwaltung beauftragt, zu prüfen, was es kosten würde, ein kostenfreies Schülerbusticket im gesamten Barnim einzuführen. Doch aus dem Landratsamt ist bis heute noch nicht gedrungen, ob diese Prüfung nach vier Monaten nun abgeschlossen ist und was sie ergeben hat.

Dafür wartet die Barnimer Busgesellschaft zum 5. August, dem Beginn des neuen Schuljahres, mit Fahrplanänderungen auf. Im Bereich Bernau wurden auf den Linien 895, 898, 899, 901, 908 und 918 Änderungen vorgenommen. Dabei stand eine verbesserte Anbindung der verschiedenen Schulstandorte in Bernau, Blumberg und Werneuchen im Mittelpunkt. Der Betriebsbereich Eberswalde erfährt insgesamt die geringsten Änderungen. Hier werden laut BBG nur wenige Fahrten auf den Linien 913, 916, 918 und 919 angepasst.

Linie 913

[Eberswalde • Melchow • Biesenthal]

Die Fahrt 5 beginnt zwölf Minuten später, um 15.20 Uhr an der Haltestelle "Finow, Gymnasium". So kann zusätzlich das Schulende des OSZ II bedient werden. Die folgenden Fahrten 6 bzw. 16 beginnen deshalb in Biesenthal 13 bzw. drei Minuten später.

Linie 916

[Eberswalde • Niederfinow • Liepe • Oderberg]

Die Fahrten 9 und 12 beginnen jeweils fünf Minuten früher. Somit können der Schulbeginn in Oderberg und der Abschluss an den RE 3 in Eberswalde besser bedient werden.

Linie 918

[Eberswalde • Trampe • Grüntal • Tempelfelde • Schönfeld • Werneuchen]

Die Fahrt 3 verkehrt in der Schulzeit sieben Minuten früher und über den Bahnhof Werneuchen hinaus bis zur Grundschule. Auf dem Rückweg nach Eberswalde verkehrt Fahrt 6 bereits ab der Grundschule Werneuchen ohne die Haltestellen "Trampe, Dorf" und "Trampe, Leuenberger Wiese" zu bedienen. Diese beiden Haltestellen werden von der Fahrt 24 angefahren, die zusätzlich die Haltestelle "Eberswalde, Werbelliner Straße" bedient.

Linie 919

[Eberswalde • Spechthausen • Schönholz • Melchow • Grüntal]

Fahrt 16 bedient die Haltestelle "Grüntal, Sportplatz".

Linie 895

[Bernau • (Schwanebeck • Birkholz • Birkenhöhe) • Elisenau • Birkholzaue • Blumberg • (Krummensee) • Seefeld • Werneuchen]

Zusätzliche Fahrten auf der Linie 895 erweitern ab Montag das Angebot. So werden beispielsweise zwischen dem Bahnhof in Blumberg nach Bernau und auf dem Streckenabschnitt zwischen Krummensee, Seefeld und Blumberg neue Fahrten im Fahrplan integriert. Nachmittags sind es vier Fahrten, die bisher in Seefeld endeten und nun bis nach Krummensee verlängert werden.

Linie 898

[Bernau • Börnicke • Löhme • Seefeld • Krummensee • Werneuchen]

Auf Fahrt 2 der Linie 898 werden die Haltestellen "Seefeld, Dorf" und "Seefeld, Eichenstraße" künftig nicht mehr bedient. Damit soll der Bus pünktlich zum Unterrichtsbeginn am Barnim-Gymnasium eintreffen. Als Alternative kann die Haltestelle "Seefeld, Löhmer Chaussee" genutzt werden.

Der Verlauf der Fahrt 6 wird in Werneuchen über "Stienitzaue" und "Bahnhof" geführt. Für Schüler der Schulen in Werneuchen entsteht so eine zusätzliche Verbindung nach Stienitzaue. Gleichzeitig werden damit die Fahrten 48 und 24 in Richtung Bahnhof Werneuchen entlastet.

Besser abgestimmt wurde auch Fahrt 9, die nun am Barnim-Gymnasium neun Minuten später beginnt und zusätzlich an der Haltestelle "Bernau, Bauhausdenkmal" hält. So können auch Schüler des Oberstufenzentrums I Barnim nach Unterrichtsende um 15.20 Uhr diesen Bus noch erreichen.

Für Löhme, Seefeld und Krummensee werden von Montag bis Freitag außerdem neue Fahrten (20, 21, 22, 23, 24, 27) von Bernau nach Werneuchen eingerichtet. So startet Fahrt 27 um 9.21 Uhr an der Haltestelle "Seefeld, Eichenstraße" und verkehrt weiter in Richtung "Werneuchen, Bahnhof".

Linie 899

[Bernau • (Schmetzdorf • Schönow • Zepernick • Lindenberg) • Schwanebeck • Birkholz • Birkenhöhe • Elisenau • Birkholzaue • Blumberg]

Zusätzliche Busse verkehren künftig an Schultagen um 14.41 Uhr und 15.41 Uhr, jeweils von "Schwanebeck, Schule" über "Blumberg, Gutshof" bis zur Schule Blumberg.

Linie 901

[Bernau • Schmetzdorf • Schönow • Zepernick • Schwanebeck • Lindenberg • Neu-Lindenberg • Klarahöh • Ahrensfelde • (Berlin-Marzahn) • Mehrow • Eiche • Blumberg]

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen am Schulstandort Blumberg werden zusätzliche Busse im Gebiet Lindenberg, Neu-Lindenberg, Klarahöh, Ahrensfelde, Eiche und Mehrow eingesetzt.

Weitere Informationen im Internet unter: www.bbg-eberswalde.de