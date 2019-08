Aldi-Neubau in Zehdenick ad acta gelegt

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Seit dem Frühjahr ist klar: Aldi baut keinen neuen Markt an der Bahnhofstraße. Zur Begründung hieß es aus der Verwaltung, dass der Lebensmitteldiscounter bei der Sondierung des Grundstückes Altlasten gefunden habe und das Areal deshalb für nicht geeignet halte. Das hat zur Folge, dass die Stadtverordneten die Beschlüsse zum Aldi-Neubau rückgängig machen müssen. Der neu gebildete Ausschuss für Bauen, Ordnung, Stadtentwicklung und Wirtschaft wird bei seiner Sitzung am Donnerstag, 8. August, um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses eine Empfehlung aussprechen müssen, den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplan aufzuheben und die Verwaltung zu beauftragen, die Gemeinsame Landesplanung, der Regionalplanung und den Landkreis Oberhavel von der Aufhebung in Kenntnis zu setzen. "Der Vorhabenträger hält nicht länger an der Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters am Standort Bahnhofstraße fest. Deshalb hat er mit Schreiben vom 24. Juni um Beendigung der Bauleitplanung gebeten. Außerdem hat er den 2017 geschlossenen städtebaulichen Vertrag zur Übernahme der Planungskosten aus wichtigem Grund gekündigt", heißt es dazu in der Beschlussvorlage.