Hoffen aufs Fauchen von Rasmus

Matthias Haack

Lindow (moz) Drei seiner "alten Hasen" hat Tony Groche schon in den 420er gesetzt. Alle anderen haben das Steuer des kleinsten Segelbootes in der Hand: der Optimist. Alle zwölf Teilnehmer am Sommercamp eint: Sie ersehnen den Wind. Der fehlte am Donnerstag, zumindest am Vormittag zwischen kleiner Insel auf dem Gudelacksee und dem Weißen Strand. "Zum Nachmittag hin soll es ein bisschen auffrischen", hoffte auch Groche. Denn seine Flotte der Lindower Regatta Segler (LRS) mit acht Booten stand praktisch in einem kleinen, mit gelben Tonnen markierten Kurs auf dem großen Gewässer.

Sieben Berliner Kinder dabei

Die Jüngste, die dort ausharrte, "ist die siebenjährige Theresia Schulz, der Älteste müsste Dennis Henning mit 15 Jahren sein", meinte der Vereinsvorsitzende, der eines der zwei Motorboote steuerte. Beide kommen aus Lindow, wie auch drei weitere Kinder. Zum Camp gehören aber auch sieben Berliner, die über Bekanntschaften aufmerksam geworden sind auf das inzwischen traditionelle Angebot der Lindower Regatta-Segler. Zum vierten Mal versucht der Verein, das Schnuppern in Interesse auf Mehr und eine Mitgliedschaft münden zu lassen.

Klar, dass die Begeisterung für den Segelsport sich leichter vermitteln lässt, wenn ein Familienmitglied schon Blut für den Wassersport geleckt hat.

Opa, Mama und Tante segelten

Davon kann die zehnjährige Luise ein Lied singen: "Opa, Mama und Tante Kirsten segelten", erklärte sie während des Beobachtens der Wasseroberfläche. "Oder schauen wir mal auf Niklas", warf Tony Groche den Blick aufs Nachbarboot. "Er hatte zwar schon aufgehört, ist aber wieder zurück. Mal schauen, ob er dabei bleibt."

Los ging das Camp am Mittwoch, enden wird es am heutigen Freitag. Haben einige bereits den Segelschein abgelegt, können "das morgen die anderen noch machen", sagte Groche am Donnerstag. Theorie, Antworten auf eine Reihe von Fragen und das Knoten gehören dazu, ebenso natürlich das Absegeln eines einfachen Kurses. Nur müsste dazu Rasmus ein wenig ins Fauchen kommen.