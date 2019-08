Doris Steinkraus

Gusow (MOZ) Einen Feuerwehreinsatz hat es am Mittwochabend am Gusower Baggersee gegeben. Eine Frau badete und bekam plötzlich gesundheitliche Probleme. Notarzt und Polizei wurden informiert. "Noch ehe unsere Beamten vor Ort waren, hatten Helfer die Frau an Land geholt", so Polizei-Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß auf MOZ-Anfrage. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie habe aber keine Verletzungen davon getragen, versicherte die Polizeisprecherin.