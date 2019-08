Zum Auftakt der Vierer-Serie zweite Schwedter Plätze

Reimund Krüger

Poznan Voll im Gange ist die Saison der Mini-Flitzer. Jetzt hat die traditionelle Serie um den internationalen Oder-Pomerania-Cup begonnen. Das deutsch-polnische Gemeinschaftsprojekt, von Sekcja Modellarstwa Kolowego Stettin und dem MC Schwedt 2014 ins Leben gerufen, beinhaltet 2019 vier Läufe. Beim RC Poznan gab es den Auftakt, auch die Speedracer Bernau sind wieder mit dabei.

Die Oderstädter reisten mit einem Sextett nach Poznan. Schon das erste Training zeigte, dass die Fahrzeuge der Schwedter Crew richtig gut eingestellt und damit auf dem wieder bestens präparierten Kurs schnell unterwegs waren. So ging es optimistisch in die Qualifikationen. Die Schwedter erreichten komplett die Finalläufe. Trotz starker polnischer Konkurrenz konnten sie sich dann auch im Kampf um den Tagessieg sehr gut behaupten.

Bis auf die späteren Sieger, Mateusz Dudzic (Stettin/Klasse OR8) und Mateusz Dlugoszewski (Poznan/ORE8), die sich gleich nach dem Start mit ihren Fahrzeugen absetzten, waren alle anderen lange gemeinsam in einer Runde unterwegs. Viele Posi-­tionswechsel und riskante Überholmanöver machten beide Finals richtig spannend. Zum Schluss jubelten die Oderstädter, denn mit Justin Dochow (OR8) und Hilmar Schramm (ORE8) belegten zwei von ihnen jeweils den 2. Platz.

Jörg Dochow und Thomas Schulz wurden in der OR8 Vierter und Fünfter. Großartig platzierte sich auch Laura Metzler. Nach langer Ausfallzeit wieder in der Klasse ORE8 am Start, wurde sie bemerkenswerte Fünfte.

Weitere Cup-Termine: 7./8. August beim SMK in Szczecin; 21./22. September bei den Speedracern in Bernau; am 12./13. Oktober beim MC Schwedt in Blumenhagen