Gastgeber verspielen Führung

Helmut Musick

Beeskow Torreich ging es am Mittwochabend gegen die neugegründete Mannschaft des SV Viktoria Potsdam in Beeskow zu. Das Team setzt sich größtenteils aus ehemaligen A-Junioren des FSV Babelsberg zusammen und bereitet sich auf den Start im Männerbereich vor. Für die Preußen war es nach dem 2:2 gegen den 1. FC Frankfurt II erst der zweite Test zur Vorbereitung auf die Landesklasse Ost. Erneut konnte Trainer Robert Fröhlich nicht auf alle Spieler zurückgreifen.

Es begann dennoch verheißungsvoll für die Preußen. Paul Zillmer (6.) traf zum 1:0 nach einem Zuspiel von Philipp Becker. Die lauffreudigen Gäste ließen jedoch mit dem Ausgleich nicht lange auf sich warten. Ein abgefälschter Ball von Tilman Lorenz Gohlke senkte sich unhaltbar ins Netz (13.). Drei Minuten später vollstreckte Oliver Jakopaschke nach Zillmer-Pass zum 2:1.

Danach musste Gäste-Torwart Tom Dillenardt gleich zweimal großartig gegen den agilen Zillmer parieren. Auf der Gegenseite dann eine schöne Parade des Beeskower Sebastian Schmidt bei einem Fernschuss (39.). Wenig später fiel der erneute Ausgleich durch Christoph Groß (42.).

Zum Schluss fehlt Zuordnung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit musste Schmidt gleich klasse parieren, um einen Beeskower Rückstand zu verhindern (50.). Das Spiel wechselte jetzt hin und her. Jakopaschke besorgte mit einem Schuss in den Winkel die 3:2-Führung der Preußen (53.). Zillmer erhöhte auf 4:2 (60.). Am Ende fehlt den Preußen etwas die Zuordnung. Die Gäste kamen durch die Tore von Richard Lobert (78.) und Ben Reinhardt (90.) noch zum Ausgleich.

Weitere Preußen-Tests steigen heute, 19 Uhr, gegen Lok Frankfurt und Sonnabend, 13 Uhr, gegen 1. FC Wacker Plauen.

Preußen Beeskow: Sebastian Schmidt, Marvin Baatz – Silvio Lehmann, Oliver Jakopaschke, Philipp Becker, Paul Zillmer, Johannes Zillmann, Max Rosengart, Sebastian Gottschall, Marcel Vorndamm, Sebastian Tiedge, Tim Schulze, Sebastian Busse, Robert Keiling

Schiedsrichter: Oliver Dzewior (Frankfurt)