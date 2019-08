Hinrunde endet am 30. November

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Die Vertreter der Männer-Mannschaften aus den Mitte-Staffeln der Kreisliga und Kreisklasse hatten diesmal auf ihrer traditionellen gemeinsamen Tagung in der Sportlerklause im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum einen Gast. Staffelleiter Klaus Burisch hatte Nico Savoly vom Schiedsrichter-Ausschuss des Fußballkreises Ostbrandenburg eingeladen, der die vom Weltverband FIFA beschlossenen und jetzt geltenden neuen Regeln erklärte. Und der Referee vom FSV Union Fürstenwalde fand interessierte Zuhörer.

Burisch, der über Änderungen in der Wettspielanweisung informierte, wertete kurz die abgelaufene Saison aus. Er bedankte sich bei den Teams für die gute Zusammenarbeit und hofft auf deren Fortsetzung. Anders als in den vorigen Jahren sind keine Vorverlegungen von Spieltagen in der Hinrunde nötig, da diese wegen der geringeren Anzahl von Teams in der Kreisliga am 30. November endet. Punktspiel-Start in beiden Staffeln ist der 17. August, eine Woche zuvor steigt die Ausscheidungsrunde im Kreispokal.

Zu Beginn der neuen Saison wird Staffelleiter Burisch auch die Trophäen der vorigen überreichen. Die Fair-Play-Pokale gehen an die SG Hangelsberg (Liga) und Wacker Herzfelde II (Klasse). Die Torjäger-Kanonen erhalten Marcel Neumann (45 Treffer) vom SV Eiche Groß Rietz und Pedro Jorge Almeida Amaral (27) vom MSV Rüdersdorf.