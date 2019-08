Dirk Herrgoß sieht Fortschritte

Hagen Bernard

Müllrose Der Müllroser SV hat im dritten Testspiel verloren. Er unterlag beim Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II 3:4 (1:0). "Ich habe viele gute Sachen gesehen. Es sind deutliche Fortschritte erkennbar. Ein Unentschieden wäre angesichts der Spielanteile gerecht gewesen. In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner nicht so viele Möglichkeiten gelassen. Mit den Wechseln zur Pause ging auch der Spielfluss etwas verloren, da sind beispielsweise die Spieler nicht schnell eingerückt und hinter den Ball gekommen und haben zu viele Räume gelassen. Wenn ein Oberliga-erfahrener Enrico Below den dann hat, nutzt er ihn", urteilt MSV-Trainer Dirk Herrgoß.

Die Gäste hatten einige Zeit benötigt, um ins Spiel zu kommen. Nach 35 Minuten dann die Führung für die Gäste. Felix Hackel hatte aus der Distanz getroffen.

Felix Hackel erhöht auf 2:0

Drei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Hackel nach Zuspiel von Jannik Krause auf 2:0. Dann kamen die Gastgeber besser ins Spiel und glichen durch den erfahrenen Enrio Below (51., 57.) aus. Der schussstarke Routinier Christian Mlynarczyk brachte in der 80. Minute die Gastgeber das erste Mal in Führung. Eine Viertelstunde zuvor hätte Gordon Duran die Gäste in Führung bringen können, doch er setzte einen Foulelfmeter über das Gestänge. Zwar glich Lukas Gräber noch einmal für die Gäste aus (87.), doch mit dem Schlusspfiff brachte Mlynarczyk die Gastgeber erneut in Front.

Am Freitag testen die Müllroser ab 18.30 Uhr beim Kreisoberligisten Union Frankfurt.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Philipp Schiller, Eric-Gordan Kirchhoff, Oliver Seifert, Elias Ponta – Max Wagner (46. Peter-Felix Richter), Lukas Gräber (35. Gordon Duran), Jannik Krause (46. Tino Heering), Adolf Kampioni – Felix Hackel, Paul Herrmann