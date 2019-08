Erinnerung an eine eisige Friedensfahrt-Etappe

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Auf 17 Jahre Leistungssport auf dem Rennrad und gut drei Jahrzehnte als Trainer blickt Gerhard Lauke. Am 7. August ist der Wiesenauer zu Gast beim 4. Mittwochstalk im Kiez und wird ab 18 Uhr im Nachbarschaftstreff Gute Stube (Pablo-Neruda-Block 2) aus seinem Leben berichten.

Gerhard Lauke hatte sich seine ersten Sporen bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt verdient, wechselte 1967 zur SG Dynamo Frankfurt und 1971 zum Sportclub Dynamo Berlin, bevor er vier Jahre später erstmals für den ASK Frankfurt startete. Bei den UCI-Straßenweltmeisterschaften 1975 belegte er mit dem Team der DDR den 6. Platz im Mannschaftszeitfahren. "Eddi" Lauke feierte als Gesamtdritter der Friedensfahrt 1976 seinen größten Einzelerfolg, im selben Jahr wurde er mit dem DDR-Vierer bei den Olympischen Sommerspielen in Montreal Zehnter. Der Straßenspezialist holte sich mehrfach den Olympiapreis und fuhr mehrere DDR-Rekorde im Einzelzeitfahren über 50 Kilometer, zuletzt 1974 mit 1:06,13 h, was einem Durchschnitt von 45,365 km/h entsprach.

Treffen der Generationen

Eines seiner härtesten Rennen erlebte er während der Friedensfahrt am 14. Mai 1976 auf der Etappe von Tatranska Lomnica nach Krakow. Räumkommandos hatten kurz vor dem Start noch den Schnee von der Strecke geschoben. Bittere Kälte, unaufhörlicher Regen und dichter Nebel begleiteten die Rennfahrer.

Für die DDR-Fahrer wurde es ein kleiner Triumph: Hans-Joachim Hartnick eroberte als Zweiter der Etappe das Gelbe Trikot, Gerhard Lauke legte die Grundlage für Platz 3 der Gesamtwertung, die Mannschaft auf Platz 2. Als Lauke, der die Etappe in kurzärmeligem Trikot und Hose bewältigt hatte, von einem Sportjournalisten befragt wurde, antwortet er knapp: "Es war ein bisschen frisch heute."

Zu seinen erfolgreichen Sportschülern, die der heute 67-Jährige als Trainer ein Stück des Weges begleitete, gehören Frank Schulz, Enrico Prix, Lisa Bache, Robert Bengsch, sein Sohn Ronny und zuletzt Roman Duckert. Und dann ist da noch sein Hobby: Lauke Senior sammelt italienische und DDR-Produkte aus den 1970- bis 90er Jahren.

Der Talk wird außerdem ein Treffen der Generationen, denn Lauke wird weitere Gäste mitbringen: Dan Radtke wird kommen, er war mal einer seiner Schützlinge (1981 Junioren-Weltmeister mit dem DDR-Mannschaftsvierer). Radtke will wiederum zwei seiner Nachwuchsfahrerinnen vom FRC 90 mitbringen, Sanya und Stella Schniegler, die im Herbst auf die Sportschule kommen.