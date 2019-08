Wettergott beendet Testspiel vorzeitig

Udo Plate

Rehfelde (MOZ) Das hatten sich die Akteure und Verantwortlichen der Fußballer von Gastgeber Grün-Weiß Rehfelde und Blau-Weiß Wriezen fraglos anders vorgestellt, doch der Wettergott machte ihnen per ordentlichem Gewitter einen Strich durch die Rechnung. Nach der ersten Halbzeit beendete der Unparteiische Marvin Theißig zum Bedauern aller Beteiligten das Testspiel beim Stand von 1:0 für den FSV Blau-Weiß Wriezen durch einen Treffer von Niklas Kersten Gleisner.

Der Auftakt auf dem bestens bespielbaren Trainingsplatz stand ganz im Zeichen der Platzherren. Lediglich einem großartig aufgelegten Andreas Elischer im Tor verdankten die Gäste von Übungsleiter Thomas Adamski, dass sie nicht umgehend in Rückstand gerieten. Bledar Mahmuti, Max Herrmann und Steffen Fechtner scheiterten am reaktionsschnellen Torsteher. "Es gibt Mannschaften, die lägen bereits mit 2:0 vorne. Aber die Jungs kombinieren die Möglichkeiten wirklich fein heraus", befand Rehfeldes Cheftrainer Helmut Fritz am Spielfeldrand, während sich mit leichtem Grummeln das aufziehende Unwetter ankündigte. Bevor es jedoch mit Blitz, Donner, Wind und Regen losging, ließ es Wriezens agiler Niklas Kersten Gleisner richtig krachen. Einen Schussversuch von Florian Pekrul drückte der Angreifer humorlos zum 1:0 in die Rehfelder Maschen. Da es die Heimelf auf in der Folgezeit nicht verstand, Andreas Elischer zu überwinden, blieb es bis zum Pausen- und Abpfiff beim 0:1.

Mit seinen leuchtend blauen Schuhen spielte indes immer noch Rehfeldes Neuzugang Sebastian Juhre. Der in Elternzeit weilende 29-jährige Sparkassen-Kaufmann wechselte nach 22 Jahren Fußballleben bei Blau-Weiß Wriezen zu den Grün-Weißen.