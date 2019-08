Champions aus Gramzow

Carola Voigt

Prora (MOZ) Mit dem deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen sind die "Gramzower Spiders" vom Streetsoccer-Bundesfinale von der Insel Rügen heimgekehrt. Über Regional- und Landesturniere hatten sich Marcel Blume, Pascal Lange und Robin Palow als Landesmeister für die Endrunde der 19. Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour in Prora qualifiziert – und das nicht zum ersten Mal.

Seit vier Jahren nimmt ein Trio an dieser besonderen fußballerischen Herausforderung auf dem kleinen Court mit Bande teil. 2016 waren die Spieler aus Gramzow (Landesklasse) knapp vorm DM-Gewinn, doch eine Verletzung von Sören Seethaler ließ den Traum kurz vorher platzen – sie wurden Vize-Meister. Seethaler konnte diesmal nicht dabei sein, ist aber verdammt stolz auf das Trio – obwohl "Gramzower" insgesamt in Sachen Vereinszugehörigkeit nicht mehr ganz stimmt, denn Pascal Lange hat den Verein zur neuen Saison in Richtung Bernau verlassen und will die Herausforderung in der Brandenburgliga beim FSV angehen.

Die drei Uckermärker überzeugten von Beginn an auf begrenztem Raum (10x15 Meter großes Feld). In ihrer Altersklasse Ü 18 waren 54 Teams am Start, die in neun Gruppen eingeteilt wurden. "Wir haben eine phantastische Vorrunde gespielt. Gleich im ersten Match gelang uns ein wichtiger Sieg gegen den Titelverteidiger. Wir sind dann souverän ohne Gegentor Gruppenerster geworden", erzählt Blume.

Penaltyschießen im Achtelfinale

Das Achtelfinale war an Spannung kaum zu überbieten. Kurz vor Ende führten die Spiders 1:0. Quasi in letzter Sekunde fiel der Ausgleich – somit ging es in die Verlängerung, die keinen Sieger hervorbrachte. Also musste das Penaltyschießen entscheiden. Nachdem Blume und auch der Gegner verschossen hatten, landete der zweite Gramzower Versuch im Tor. Der Gegner verschoss erneut und so war das Viertelfinale erreicht, welches mit 3:0 gewonnen wurde.

Der 2:1-Halbfinal-Sieg ebnete den Einzug ins Endspiel. Nach zweistündiger Pause und dem Herrichten einer Arena mit Zuschauer-Tribüne rund um das Feld (hier saßen gut 500 Leute) wurden alle acht Finals der vier Altersbereiche sowie die beiden Länder-Endspiele in würdiger Form ausgetragen. Den Gramzowern stand nun der FC Mydia aus Dessau (Sachsen-Anhalt) gegenüber. Sie gerieten mit 0:1 in Rückstand, Blume glich aus und Lange brachte die Spiders mit 2:1 in Front. Die Dessauer kamen erneut zum Ausgleich, aber Pascal Lange markierte den 3:2-Siegtreffer.

Nach Spielschluss gab es viele Gratulationen, denn die Gramzower hatten im Turnierverlauf Sympathie-Punkte durch ihr faires Auftreten und die kluge Spielweise gesammelt. Zur Siegerehrung gab es eine Meisterschale und Medaillen sowie für jeden einen Gutschein fürs Tropical Islands in Krausnick (Kreis Dahme-Spreewald) für zwei Erwachsene und zwei Kinder, inclusive Übernachtung und Frühstück.

Die Wege der drei Spieler werden sich zwar auf Großfeld trennen, doch dem weiteren Auftreten bei Streetsoccer-Turnieren steht nichts entgegen. Als Deutscher Meister sind die Gramzower Spiders für den interna-­tionalen Wettbewerb (EM) qualifiziert, der 2020 parallel zum 20. Bundesfinale in Prora ausgetragen werden soll.