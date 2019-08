Der nächste Kracher wartet

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstenwalder haben es in der Regionalliga Nordost mit einem wahrlich schweren Auftakt-Programm zu tun. Nach dem 1:1 am Sonntag beim ZFC Meuselwitz und dem Heim-0:2 gegen den Berliner AK am Mittwochabend muss der FSV Union zum Abschluss der englischen Woche bereits am Sonnabend, ab 13.30 Uhr, beim BFC Dynamo ran.

Die Berliner hatten mit dem 1:0 beim Bischofswerdaer FV ihren zweiten Sieg eingefahren und sind jetzt punktgleich mit Spitzenreiter BAK Tabellenzweiter. So wundert es auch nicht, dass Union-Trainer Matthias Maucksch nach der Heimniederlage in der Bonava-Arena den Blick nach vorn richtete. "Ich werde mir noch das Video vom Spiel anschauen und am Donnerstag im Training mit den Spielern die Analyse vornehmen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagte der 50-Jährige am Mittwochabend. "Dann werden wir beim BFC eine andere Mannschaft sehen, die gewillt ist, die Null zu verteidigen, und wenn möglich, selbst für Furore zu sorgen."

Das Team sei in der Findungsphase, da können schon noch Fehler passieren. "Wir haben zwei gravierende gemacht, was Mannschaften wie der BAK natürlich bestrafen", erklärte der Coach. Ärgerlich sei aber, wenn Vorgaben innerhalb von 20 Minuten nicht beherzigt werden. "Nach zwei Schlafeinlagen zu Beginn 0:2 in Rückstand zu liegen, ist Ernüchterung pur", sagte Maucksch. "In der Halbzeit wollten wir nachjustieren und die Antwort auf dem Platz geben. Es lief dann besser und wir waren gewillt, Fußball zu spielen und Torchancen heraus zuarbeiten." Doch der erhoffte Treffer blieb den Gastgebern trotz einiger guter Möglichkeiten versagt.

Verdienter Sieg des BAK

"Fußball ist ein Ergebnissport, die Fakten haben wir nicht geschaffen. Der BAK hat verdient gewonnen. Es tut mir auch leid für die Fans, die trotz der nicht gerade angenehmen Bedingungen erschienen sind. Ich hoffe, dass sie uns weiter unterstützen und vielleicht zahlenmäßig auch ein bisschen zulegen werden", erklärte Matthias Maucksch.

Union-Präsident Hans-Ulrich Hengst lobte den kämpferischen Einsatz der Mannschaft nach dem Rückstand. "Damit können wir zufrieden sein." Das sie nach den vielen Veränderungen noch nicht eingespielt ist, sei normal.

BAK-Trainer Ersan Parlatan: war vor allem mit der "souveränen" ersten Halbzeit zufrieden und auch damit, dass die Tore so fielen, wie es trainiert worden sei. "Es war über 90 Minuten nicht alles glänzend, aber wir haben so gespielt, wie man spielen muss, um als Sieger vom Platz zu gehen – und das bei einem Gegner, bei dem es immer schwierig ist zu punkten."

Damit untermauerte der BAK auch seine eigenen Ansprüche, "ganz oben zu landen. Ich traue dies der Mannschaft und dem Verein zu. Und ohne überheblich zu sein: Wir haben uns prima verstärkt und eine sehr gute Qualität im Team."