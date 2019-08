Hennigsdorfer Rektorin zur Weiterbildung gezwungen

Ingmar Höfgen

Hennigsdorf An der Spitze der Hennigsdorfer Grundschule Nord bleibt zumindest in den nächsten drei Jahren alles, wie gehabt. Die kommissarische Schulleiterin Beatrix Dietzel soll bis zum Juli 2022 weiter auf ihrem Posten bleiben und Gelegenheit zur Weiterbildung erhalten – um am Ende doch noch zur Schulleiterin befördert zu werden . Darauf einigte sich Dietzel mit dem Landesschulamt am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Potsdam. Dietzel hat zwei Wochen Zeit, den Vergleich noch zu widerrufen.

Fehler des Schulamts

Damit kommt wieder Bewegung in die seit zweieinhalb Jahren verfahrene Situation. Das Schulamt hatte Dietzel bereits zur Schulleiterin ernannt, berief sie dann aber Ende 2016 wieder ab und übertrug ihr die Leitung der Schule nur kommissarisch. Als Grund wurde genannt, dass sie die Laufbahnvoraussetzungen nicht erfülle, obwohl sie bereits seit 20 Jahren an Grundschulen unterrichtete. Ihre Uni-Abschlüsse bezogen sich aber auf die Klassenstufen 7 bis 13.

Dem Staatlichen Schulamt war das im Bewerbungsverfahren durchaus bekannt gewesen. Dietzel hatte angekreuzt, dass sie über die formale Qualifikation nicht verfügt, aber lange in der Grundschule gearbeitet hat. Doch das Schulamt wurde erst nach der Ernennung zur Rektorin aktiv und forderte von Dietzel umfangreiche Weiterbildungen. Eltern sammelten damals Unterschriften und schrieben Briefe ans Bildungsministerium, um Dietzel als Schulleiterin behalten zu können. Das Ministerium schlug ihr damals vor, sich binnen drei Jahren zu qualifizieren. Dietzel war dazu nicht bereit und ging gegen ihre Abberufung mit einer Klage vor.

Am Mittwoch wurde nun verhandelt – in ungewöhnlicher Art und Weise. Es gab keine Konfrontation, alle suchten nach einer konstruktiven Lösung. Auch Gerichtspräsident Jan Bodanowitz, der die Verhandlung leitete. "Macht wenig Freude, der Fall", sagte er eingangs. Die Klägerin sei an einer Stelle, die ihr gut liegt. Er habe nach einer Lösung gesucht, "wie man Ihnen ohne größeren Aufwand zur Laufbahnbefähigung verhelfen kann". Die gesetzlichen Vorschriften in Brandenburg, das wurde nach kurzer Erörterung deutlich, geben das aus seiner Sicht allerdings nicht her.

Dass die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe 1 (Klassen 7 bis 10) höherrangig seien, halte er rechtlich für nicht vertretbar. Sie ersetzen auch nicht das, was laut Gesetz gefordert ist: Studium und Prüfungsleistungen etwa in Grundschulpädagogik und -didaktik. "Das Land Brandenburg hat sich Regeln gegeben", sagte Bodanowitz und verglich die Situation mit einer Handwerks-Prüfung oder dem Führerschein – allein, weil jemand etwas gut könne, dürfe er es noch lange nicht machen. Er sagte aber: "Absurd, dass Sie diese Schulungen machen müssen, finde ich es persönlich auch." Die Richter hätten danach gesucht, einen anderen Weg zu finden, aber: "Wir finden ihn nicht." Ohne Qualifikation werde sie die Stelle nicht bekommen, sagte Bodanowitz.

Auch wenn damit klar war, dass Beatrix Dietzel ihr Ziel, Schulleiterin zu werden, nicht im Potsdamer Gerichtssaal würde erreichen können, wurde weiter nach einer Lösung gesucht. 30 Leistungspunkte müsse sie an der Universität erwerben – soweit waren sich alle zunächst einig. Ob und wie das neben dem Beruf gehen soll, dazu gab es unterschiedliche Ideen. Ihr Anwalt findet es schwer, neben der Arbeit an einer "Brennpunktschule so mal 30 Leistungspunkte zu erwerben", Wie wäre eine teilweise Freistellung, fragte der Richter? "Die Arbeit bleibt ja liegen", sagte Dietzel. Schulrätin Birgit Menzel erwog sogar zusätzliche Ressourcen, damit sich Dietzel auf das Studium konzentrieren kann.

Was davon letztlich wie umgesetzt wird, dürfte sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Eine halbe Stunde lang sprachen Dietzel, ihr Anwalt und die Schulamts-Mitarbeiter auf dem Gerichtsgang über Möglichkeiten, ehe sie den Vergleich diktieren ließen: Dietzel bleibt bis Juli 2022 Schulleiterin, erhält die Möglichkeit zur Qualifikation und wird dabei vom Schulamt unterstützt. Wenn Sie eher fertig ist, kann sie auch schon früher offiziell das Rektorenamt bekleiden.

Richter Bodanowitz wies da-rauf hin, dass für Beatrix Dietzel daraus keine Verpflichtung erwächst, sich weiterzubilden. Sie könne auch einen anderen Weg einschlagen, zum Beispiel entsprechend ihrer Qualifikation an einem Gymnasium arbeiten. Erst jetzt fiel einem der fünf Richter auf, dass die Studentin wider Willen in zwei Bereichen jeweils 30 und damit insgesamt 60 Leistungspunkte erwerben muss. Beim ausgehandelten Kompromiss und der Zeitschiene blieb es dennoch – das kann die kommissarische Schulleiterin in den nächsten beiden Wochen noch widerrufen. Beatrix Dietzel wollte sich nach der Verhandlung nicht äußern. Schulrätin Birgit Menzel sagte: "Sie ist eine meiner besten Schulleiterinnen. Wir werden den Weg finden."