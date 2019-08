Neue Schulleiter

Monika Rassek

Tauche/ Görzig (MOZ) Morgen feiern eine Vielzahl von Kindern gemeinsam mit Angehörigen und Freunden Einschulung und beginnen einen neuen Lebensabschnitt. Ähnlich geht es zwei Erwachsenen. In Tauche und Görzig nehmen zwei neue, zunächst kommissarisch eingesetzte Schulleiter ihre Arbeit auf.

Christopher Sandvoß ist an die Ludwig-Leichhardt-Grunschule in Tauche gekommen: "Ich freue mich, unsere Abc-Schützen feierlich empfangen und begrüßen zu dürfen." Der 30-Jährige wird sich mit Bedacht einleben: "Es steht zunächst eine Zeit der Findung und des gemeinsamen Lernens bevor." Sein Ziel ist es, das was gut funktioniert, zu erhalten und das sei wirklich vieles."

Da der gebürtige Niedersachse sehr Technik affin ist, liegt ihm aber auch daran, den digitalen Fortschritt in der Schule voranzubringen. Einen Server hat er bereits installiert, der dient jedoch dem digitalen Austausch unter den Kollegen. "Natürlich streben wir an, dass das Kollegium und die Schüler Medien fit werden, aber langsam, Schritt für Schritt", so Sandvoß.

Geboren wurde Christopher Sandfoß in Hildesheim, wo er auch das Lehramt studierte. Die Liebe zog ihn nach Fürstenwalde. Dort absolvierte er Volontariat und Referendariat und arbeite vier Jahre an einer Grundschule, davon bereits ein Jahr als Schulleiter. Als Schulrat Dirk Jentsch ihn fragte, ob er sich eine Arbeit an in Tauche vorstellen könne, sagt er zu: "Irgendetwas muss ich wohl richtig gemacht haben."

Franziska Weise-Drogi hat am 1. August kommissarisch die Leitung der "Schule des Friedens" Grundschule Görzig übernommen. Die 40-Jährige kommt aus der Region Halle an der Saale. Lehrerin wollte sie schon immer werden: "Wahrscheinlich weil in meiner Familie viele den Beruf ausüben." Seit 13 Jahren lebt sie schon in der Region, arbeitete in verschiedenen Funktionen an Fürstenwalder Schulen.

"Für mich ist Görzig ein sehr ansprechender Ort, der einen angenehmen ländlichen Charme ausstrahlt. und auf die Einschulung freue ich mich sehr. Es ist schön, dann die Eltern und Kinder kennenzulernen" so Franzika Weise-Drogi. Auch sie wird es langsam es angehen lassen, sich gründlich einarbeiten und auf Bewährtem aufbauen.