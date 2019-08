Das Diktat kehrt zurück

Ulrich Thiessen

Potsdam. (MOZ) Das neue Schuljahr, das am Montag beginnt, könnte unter der Überschrift "richtig schreiben" stehen. Nachdem fast die Hälfte der brandenburgischen Grundschüler in vergangenen Tests nicht die Regelstandards Rechtschreibung erfüllen konnten, soll nun in allen Fächern geschrieben und korrigiert werden. Ein entsprechendes Fünf-Punkte-Programm, das im letzten Jahr erarbeitet wurde, wird nun in allen Klassen wirksam, so Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz zum neuen Schuljahr in Potsdam.

Vorgesehen sind Überprüfungen über die Grundschule hinaus. In den Klassen 7 bis 10 wird mindestens eine Klassenarbeit zum Schwerpunkt Rechtschreibkompetenz gefordert. In Englisch haben sich die brandenburgischen Schüler in den vergangenen Jahren zwar verbessert. Aber dort und in Mathematik sieht die Ministerin weiterhin Nachholbedarf.

In Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut startet an 54 Schulen die Schul-Cloud. Ziel ist es, ein System zu schaffen, mit dem Lehrer und Schüler jederzeit und von überall auf Lehrmaterial zugreifen können – mit Rechnern, Tablets oder dem Handy. An dem Versuch nehmen mehrere Schulen aus Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Oberhavel teil. In Ostprignitz-Ruppin beteiligt sich die Prinz-von-Homburg-Gesamtschule in Neustadt/Dosse, in der Uckermark die Diesterweg-Grundschule und in Frankfurt (Oder) das Gauß-Gymnasium. Schulen aus dem Barnim beteiligen sich nicht an der Entwicklung der Schulcloud.

Mit Beginn des Schuljahres startet an weiteren 30 Schulen in öffentlicher Trägerschaft das "gemeinsame Lernen" – eine Umschreibung des früher benutzten Begriffes "Inklusion". Damit erhöht sich die Zahl der Schulen mit besonderen Förderangeboten auf 218, das entspricht rund einem Drittel aller öffentlichen Schulen. Die neuen Schulen erhalten insgesamt 54 zusätzliche Lehrkräfte.

Lerngruppe plus nennt sich ein Angebot vor allem an verhaltensauffällige Schüler. In jedem Landkreis und den kreisfreien Städten wird mindestens eine solche Lerngruppe mit speziellem sonderpädagogisch qualifizierten Personal eingerichtet. Dort soll nachmittags mehrmals pro Woche Training stattfinden und Elternberatungen durchgeführt werden. Dazu arbeiten Schulamt und Jugendamt zusammen.

Neu eingeführt wird auch eine landesweit einheitliche Statistik zur Erfassung von Schulpflichtverletzungen, umgangssprachlich Schulschwänzen. Damit soll das Schulamt früher auf die sogenannte Schulverdrossenheit reagieren können und ein drohender Schulabbruch verhindert werden.

Bildungsministerin Ernst erklärte, dass es künftig eine schnellere Bearbeitung bei Anträgen auf Gründung freier Schulen geben soll. Mit den freien Träger sei man sich einig, dass es ab kommenden Jahr einen Stichtag geben wird, bis zu dem die Unterlagen vollständig eingereicht werden müssen. Zwei Privatschulen, die am Montag den Unterricht aufnehmen wollten, haben immer noch keine Genehmigung, so Ernst. Eine weitere habe ihren Antrag zurückgezogen. Insgesamt gibt es aktuell 177 Schulen in freier Trägerschaft in Brandenburg.

Schullandschaft stabil

Eine öffentliche Schule geht in diesem Schuljahr in Potsdam neu an den Start, eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Eine Förderschule in Forst wurde auf Beschluss des Kreistages Spree-Neiße wegen nicht ausreichender Schülerzahlen geschlossen. Insgesamt gibt es 914 Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft im Land.

Bildungsministerin Ernst sprach von einer Stabilisierung der Bildungslandschaft. Die Zahl der Schüler erhöhte sich von 287 890 vor einem Jahr auf aktuell 292 000. 20 900 Personen sind im öffentlichen Schuldienst als Lehrkräfte beschäftigt, rund 650 mehr als im August 2018.