Chorgesang als neues Angebot

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Kreismusikschule Uckermark, Nebenstelle Angermünde, startet am Montag mit einem erweiterten Angebot in das neue Schuljahr. Wie Koordinator Dieter Grenz informiert, können sich Interessenten jetzt auch für die Unterrichtsfächer Kinderchor, Jugendchor, Gesang und Violine bewerben. "Weil der Landkreis neue Stellen für hauptamtliche Lehrer bewilligt hat, konnten wir erstmals wieder einstellen", sagt er.

Ein studierter Gesangslehrer mit pädagogischem Abschluss übernimmt die Gesangsfächer. Damit wird die Kreismusikschule erstmals Chöre haben, weil bisher die Kapazitäten fehlten. Dafür soll nun auch in Schulen geworben werden.

Des Weiteren können die Fächer Blechblasinstrumente und Gitarre belegt werden. Ebenso gibt es noch freie Kapazitäten bei den Holzblasinstrumenten. Hier unterrichtet der Amerikaner Dustin Drews. Dagegen ist der Klavier-Kurs schon voll belegt. Ausgebaut wird dagegen die Musikalische Früherziehung durch personellen Zuwachs. Die Kreismusikschule bietet derzeit Unterricht in vier Kitas in Angermünde, Crussow und Greiffenberg. Außerdem wird das Kooperationsprojekt "Musik leben – Kultur macht stark" mit dem "Haus der kleinen Zwerge" fortgesetzt, in dem 80 Kinder der Integrationskita kostenlos betreut werden. "Im Oktober beantragen wir dafür die Verlängerung", berichtet Dieter Grenz.

Auch die langjährige Kooperation mit den Grundschulen Pinnow und Passow sowie dem Einstein-Gymnasium wird fortgesetzt. Einmal wöchentlich wird an den Schulen im Fach Blechbläserensemble unterrichtet.

Wie an den anderen Schulen wurde auch an der Kreismusikschule die letzte Woche vor den Ferien für nötige Vorbereitungen genutzt, vom Klavierstimmen über die Raum- und Unterrichtsaufteilung bis hin zu den Konsultationen mit Kitas und Schulen, berichtet Dieter Grenz.