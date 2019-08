Mehr Bier aus Woltersdorf

Stellt in Woltersdorf Bier hier: Brauer und Mälzer Gerd Goldbeck zeigt den Läuterbehälter der neuen Brauanlage. In Flaschen, wie er sie in der Hand hält, wird von Zeit zu Zeit abgefüllt. Der größte Teil der Produktion kommt aber in Fässer. © Foto: Annette Herold/MOZ

Annette Herold, Jana Reimann-Grohs

Woltersdorf (MOZ) Eigentlich ist der Internationale Tag des Bieres, der am ersten Freitag im August begangen wird, eine Marketing-Idee der Großbrauereien. Mit denen will sich die Woltersdorfer Schleusenwirtschaft gar nicht messen und kann es aus Kapazitätsgründen auch nicht. Mehr Bier von der Schleuse wird es dennoch bald geben: Das Gasthaus hat gerade gut 200 000 Euro in eine neue Brauanlage investiert.

"Wir wollen Bier in ausreichender Menge produzieren, um unsere Gäste versorgen zu können", begründet Geschäftsführer Martin Müller diesen Schritt. Auch eine qualitative Verfeinerung werde angestrebt. Bevor aber wie gerade das erste Bier heranreifen konnte, musste die aus Österreich beschaffte Anlage ins Obergeschoss des Hauses bugsiert werden. Das war mit einigen Bauarbeiten verbunden, durch die alten Fenster zum Beispiel hätten die Tanks nicht gepasst. Sie fassen deutlich mehr als ihre Vorgänger, nämlich viermal 600 Liter.

Die kleine Brauerei ist das Reich von Gerd Goldbeck. Sein Handwerk als Brauer und Mälzer hat er in der Neuzeller Klosterbrauerei gelernt und sein Können später in einer Konstanzer Gasthausbrauerei erweitert. In die Ferne zog es den Brauer, weil er sich immer schon besonders für Nischenbiere interessierte. Inzwischen werden diese Sorten, von denen es unzählige gibt, auch unter dem Oberbegriff Craft (englisch für Handwerk) Beer geführt.

"Wir wollen hier unsere Schätzchen brauen", sagt Goldbeck. Die ersten reifen heran: 600 Liter Helles und 600 Liter Dunkles. Trinkfertig soll das neue Bier, nicht pasteurisiert und naturtrüb wie in der Schleusenwirtschaft üblich, in gut zwei Wochen fertig sein.

Schon jetzt finden von Zeit zu Zeit Brauseminare in Woltersdorf statt, und das Interesse wächst, wie Gerd Goldbeck festgestellt hat. Bei Frauen wie Männern: Frauen würden bei den Seminaren oft die interessanteren Fragen stellen. Und gerade neulich war ein Brautpaar in der Schleusenwirtschaft zu Gast, das sich für die Hochzeitsfeier unter fachmännischer Anleitung sein eigenes Bier gebraut hat.

Für den Herbst plant der Brauer die Herstellung eines besonderen Aktionsbieres, und auch zu Weihnachten soll es etwas Spezielles geben. Eine lange Tradition des Brauens gibt es auch in Fürstenwalde. Im Biermuseum des Rathauskellers können die Besucher selbstgebraute Biere verkosten. Oliver Wittkopf setzt den Biersud an zwei Tagen in der Woche an. Neun bis zehn Stunden dauert es, bis im Sudwerk 500 Liter Pils, Krüger-Kersten oder Roggenbier hergestellt sind, die dann in jeweils 1000 Liter große Gär- und Lagertanks weitergeleitet werden.