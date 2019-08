11.690 Euro von Geburtstagsgästen

Simone Weber

Hohennauen Für Klaus Eichler, ein Ehrenbürger Rathenows, ist auch die Sanierung der Dorfkirche in Hohennauen ein Herzensprojekt, das er mit Rat und Tat unterstützt. Zu seinem kürzlich gefeierten 80. Geburtstag bat er seine Gäste um Spenden zur Unterstützung des Vorhabens des Fördervereins, der insgesamt rund 1,3 Millionen Euro ins Projekt investiert. Etwa 9.000 Euro kamen bei der Feier zusammen. "Der Verwendungszweck überzeugte die Gäste, so dass auch kleine Unternehmen große Summen spendeten", freute sich Klaus Eichler. "Und nach der Feier überwiesen drei Personen noch einmal Geld, so dass ich dem Förderverein 11.690 Euro übergeben konnte." Der frühere Chefingenieur im Chemiefaserwerk Premnitz und spätere Abteilungsleiter im Ministerium für Infrastruktur des Landes Brandenburg unterstützte Rathenow bei der Landesgartenschau 2006 und war aktiver Fürsprecher des BUGA-2015-Projekts.