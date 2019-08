Stadt am See tanzt und feiert

MOZ

Müllrose Am Wochenende feiert der "Müllroser Seezauber" den 20. Geburtstag. Die Müllroser und ihre Gäste können bereits am Freitag an einem der vier Veranstaltungsorte in das Wochenende hinenfeiern. Für die Tanzwütigen legt im Schützenpark DJ Flocki Party-Musik auf und im Strandbad lädt die Roxx Event Location zur Beach-Party ein. Entspannt romantisch wird es hingegen an der Seepromenade. SaxoBeatz und DJ Tommi lassen sanfte Töne erklingen. Und für die Rummelliebhaber verspricht der Schaustellerpark auf der Festwiese jede Menge Trubel.

Der Sonnabend startet mit einem Schnuppersegeln des Segelvereins auf dem Großen Müllroser See. Im Schützenpark erwartet die kleinen Besucher ab 14 Uhr eine faszinierende Dschungelwelt mit Bastelstand. Gekrönt wird das durch eine Abenteuer-Expedition in den Dschungel Brasiliens auf der Freilichtbühne. Nebenan laden regionale Händler zum Verweilen ein. Mit dabei ist auch der Grunower Bücherschuppen, der die verschiedensten Bücher zum Kauf anbietet. Die Erlöse kommen einem gemeinnützigen Zweck zu Gute.

Den ganzen Tag unterhalten regionale Vereine und Chöre auf der Freilichtbühne das Publikum. Höhepunkt ist gegen 18 Uhr der Auftritt des Sängers Wolfgang Ziegler ("Verdammt!"), der in der DDR mit der Band Wir große Erfolge feierte. Er wird mit einer Mischung seiner bekanntesten Hits und aktuellen Liedern begeistern. Am Abend übernimmt die sächsische Rock-und Popband Band Mr. Feelgood die Bühne. Während die Modellboote des Frankfurter Modellsportvereins gemütlich ihre Runden auf dem Großen Müllroser See drehen, heizen nebenan die Kutterruderboote beim Vereinswettbewerb über den See. Im Anschluss sorgt das Duo Urgestein auf der Seepromenade für gute Unterhaltung.

Im Strandbad ertönen hingegen Jazz-Klänge von Die Band, bevor es passend zum Jubiläum auf eine Reise zur Musik der 90er- und 2000er-Jahre geht. Für 22.30 Uhr haben die Veranstalter das große Höhenfeuerwerk am Großen Müllroser See angesetzt. An allen drei Veranstaltungstagen gibt es auf der Festwiese ein vielfältiges Rummelvergnügen für Klein und Groß.

Am Sonntag lädt der Musikverein Müllrose mit einem Frühschoppen zum "Müllroser Seekonzert" an der Seepromenade ein. Mit dem Stadtspaziergang um 13 Uhr klingt das Fest aus.

Info: Freitag bis Sonntag, Müllrose, mehrere Spielorte, Tel. 033606 7729-0, Info: www.seezauber-muellrose.de