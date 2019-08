Klassik-Trio aus Bulgarien in St. Marien

red

Frankfurt (Oder) Ein Musikerlebnis der besonderen Art gibt es am Donnerstag, den 8. August um 20 Uhr in der Sakristei der Sankt Marien Kirche zu erleben: Operngesang und Pianoklänge des bulgarischen Trios Sacralissimo.

Der musikalische Leiter Dilian Kushev (Bariton), Evelina Elizarova (Sopran) und Pianist Andrei Angelov sind auf den Bühnen der Welt zu Hause und präsentieren auf ihrer neuen Tour Opernarien, folkloristische Stücke und Melodien bekannter Hits wie "Nessun dorma", "Ave Maria" und "Ich bete an die Macht der Liebe". Die Musiker sind allesamt studierte Solisten und bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden. So ist Dilian Kushev beispielsweise Preisträger des Londoner Royal College of Music 2013. Sein facettenreicher Bariton klingt mal hell und strahlend – mal dunkel und samtig. Sein Vortrag geht tief unter die Haut.

Konzert-Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort für 18 Euro im Info-Bereich der St.-Marien-Kirche und in der Deutsch-Polnischen Tourist-Information im Bolfrashaus. Abendkasse 20 Euro.