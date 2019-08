Knapp die Hälfte steigt quer ein

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) 85 Lehrkräfte werden zum Schuljahresbeginn 2019/20 in Oder-Spree neu eingestellt oder entfristet. Das teilte das Brandenburgische Bildungsministerium am Donnerstag auf Nachfrage mit.

34 neue Lehrer gibt es demnach an den Grundschulen, 21 an den Oberschulen, vier an den Gesamtschulen und acht Lehrer werden an Gymnasien eingestellt oder entfristet. Jeweils neun neue Lehrkräfte bestreiten den Schulalltag an Förderschulen sowie an beruflichen Schulen (Oberstufenzentrum). Zusätzlich, teilt Ministeriumssprecherin Antje Grabley mit, wurden befristete Lehrkräfte eingestellt.

Die Zahlen stellen den Stand vom 18. Juli dar; das Besetzungsverfahren laufe noch bis zum 30. September, Stellenausschreibungen seien auf der Internetseite des Ministeriums einsehbar. Lehrer für Schulen im Kreis Oder-Spree werden dort nicht gesucht. Wie im Spree-Journal am Donnerstag berichtet, hoffen in Fürstenwalde und Umgebung etliche Schulen noch auf kurzfristige personelle Verstärkung.

Unter den 85 unbefristet neu eingestellten Lehrern im Kreis sind 39 Seiteneinsteiger, das entspricht knapp 45,8 Prozent. Brandenburgweit beträgt die Quote nach Auskunft des Ministeriums 33,3 Prozent. Zum Vergleich: 2018 waren es 26,4 Prozent; 2017: 21,2 Prozent. Die Zahl der Schulanfänger in Oder-Spree bewegt sich laut vorläufiger Schätzung auf Vorjahresniveau: Rund 1550 Erstklässler gibt es; 2018/19 waren es 1542.