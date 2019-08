Ein Schluck zu Fontanes Ehren

Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Vor 132 Jahren hat der in diesem Jahr besonders gefeierte Theodor Fontane in Woltersdorf Station gemacht – und nicht zuletzt zu seinen Ehren war Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf Wahlkampftour am Donnerstagabend im Hotel am Kranichsberg zu Gast. Dort traf er in Begleitung von Minister und Landtagskandidat Jörg Vogelsänger mit Vertretern des Verschönerungsvereins zusammen. Der macht sich um die Erinnerung an Fontane im Ort verdient.

Es gibt durch den Einsatz der Ehrenamtlichen um Gisela Schuldt in dem Hotel Tafeln, die den Besuch von Brandenburgs berühmtestem Dichter dokumentieren. Kranichsberg-Wirt Torsten Deutrich serviert Gästen überdies den Kümmelschnaps Gilka, den Fontane einst dort genoss. Woidke ist Schirmherr des Fontane-Jahres, das Brandenburg gerade begeht. Am 30. Dezember jährt sich der Geburtstag des Dichters zum 200. Mal.

Zweite Station des Besuchs war eine Wahlkampfveranstaltung am Aussichtsturm auf dem Kranichsberg. Dort versammelten sich auf Einladung des SPD-Ortsvereins etwa 70 Menschen.